PMB vrea schimbarea normelor de protecție a spațiilor verzi. Amenzile cresc și de 50 de ori. Cât te „costă” să arunci o hârtie pe jos

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București.

Proiectul de hotărâre propune întărirea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din București prin majorarea substanțială a amenzilor pentru distrugerea acestora, completarea listei contravențiilor, simplificarea procedurilor administrative și introducerea unor cerințe stricte de documentare a intervențiilor asupra vegetației.

Modificările pe care le aduce acest proiect sunt următoarele:

Primăria subliniază că mărirea amenzilor are loc ca urmare a faptului că „actualele valori nu au avut efect de prevenție”.

Astfel, pentru defrișarea neavizată a oricărui arbore, tăierea de ramuri (toaletări) neavizate, transplantarea arborilor neavizată, distrugerea mobilierului urban, deteriorarea aleilor, căilor de acces, sistemelor de irigații, etc. cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

Pentru persoane fizice: de la 50-100 lei → la 3.000-5.000 lei;

Pentru persoane juridice: de la 1.000-5.000 lei → la 4.500-5.000 lei

Pentru defrișarea neavizată a arbuștilor, aruncarea de ambalaje, hârtie, sticle etc. pe spațiul verde, prinderea faunei specifice ecosistemului parcurilor cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

Pentru persoane fizice: de la 100-200 lei → la 200-500 lei

Pentru persoane juridice: de la 1.000-2.500 lei → la 1.000-3.000 lei

Pentru defrișarea și toaletarea neavizate a oricărui arbore ocrotit sau remarcabil, deteriorarea spațiilor verzi prin realizarea de lucrări de construcții, nerespectarea obligativității de execuție a plantării în compensare, etc. cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

Pentru persoane fizice: de la 300-1000 lei → la 4000-5000 lei

Pentru persoane juridice: de la 2500-5000 lei → la 4500-5000 lei

Se completează lista faptelor ilicite sancționabile, precum diminuarea intenționată a suprafeței de spațiu verde prin acoperirea cu beton, asfalt, dale sau alte materiale ce împiedică vegetația să se dezvolte, practică întâlnită mai ales pe terenuri private unde spațiul verde este transformat în parcare sau curte betonată. Noile prevederi stabilesc aplicarea de amenzi corespunzătoare pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde distrus.

Se elimină obligativitatea ștampilei și a acordului asociației de locatari/proprietari pe cererea de aviz pentru toaletarea sau defrișarea vegetației din jurul imobilelor.

Se introduce obligația de documentare fotografică și, după caz, tomografică a solicitărilor de avizare pentru lucrările de defrișare sau toaletare și obligația de notificare și documentare post-intervenție.

Se stabilește un raport echilibrat pentru plantarea în compensare în cazul arborilor aflați în declin biologic.

Se elimină interdicția generală privind accesul persoanelor pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice.

Documentația poate fi consultată AICI

