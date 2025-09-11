Live TV

PMB vrea schimbarea normelor de protecție a spațiilor verzi. Amenzile cresc și de 50 de ori. Cât te „costă” să arunci o hârtie pe jos

Data publicării:
pasare pe spatarul unei banci din cismigiu
Foto: Facebook/ Horia Tomescu

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor de Protecție a Spațiilor Verzi pe teritoriul Municipiului București.

Proiectul de hotărâre propune întărirea măsurilor de protecție a spațiilor verzi din București prin majorarea substanțială a amenzilor pentru distrugerea acestora, completarea listei contravențiilor, simplificarea procedurilor administrative și introducerea unor cerințe stricte de documentare a intervențiilor asupra vegetației.

Modificările pe care le aduce acest proiect sunt următoarele:

Primăria subliniază că mărirea amenzilor are loc ca urmare a faptului că „actualele valori nu au avut efect de prevenție”.

Astfel, pentru defrișarea neavizată a oricărui arbore, tăierea de ramuri (toaletări) neavizate, transplantarea arborilor neavizată, distrugerea mobilierului urban, deteriorarea aleilor, căilor de acces, sistemelor de irigații, etc. cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

  • Pentru persoane fizice: de la 50-100 lei → la 3.000-5.000 lei;
  • Pentru persoane juridice: de la 1.000-5.000 lei → la 4.500-5.000 lei

Pentru defrișarea neavizată a arbuștilor, aruncarea de ambalaje, hârtie, sticle etc. pe spațiul verde, prinderea faunei specifice ecosistemului parcurilor cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

  • Pentru persoane fizice: de la 100-200 lei → la 200-500 lei
  • Pentru persoane juridice: de la 1.000-2.500 lei → la 1.000-3.000 lei

Pentru defrișarea și toaletarea neavizate a oricărui arbore ocrotit sau remarcabil, deteriorarea spațiilor verzi prin realizarea de lucrări de construcții, nerespectarea obligativității de execuție a plantării în compensare, etc. cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

  • Pentru persoane fizice: de la 300-1000 lei → la 4000-5000 lei
  • Pentru persoane juridice: de la 2500-5000 lei → la 4500-5000 lei

Se completează lista faptelor ilicite sancționabile, precum diminuarea intenționată a suprafeței de spațiu verde prin acoperirea cu beton, asfalt, dale sau alte materiale ce împiedică vegetația să se dezvolte, practică întâlnită mai ales pe terenuri private unde spațiul verde este transformat în parcare sau curte betonată. Noile prevederi stabilesc aplicarea de amenzi corespunzătoare pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde distrus.

Se elimină obligativitatea ștampilei și a acordului asociației de locatari/proprietari pe cererea de aviz pentru toaletarea sau defrișarea vegetației din jurul imobilelor.

Se introduce obligația de documentare fotografică și, după caz, tomografică a solicitărilor de avizare pentru lucrările de defrișare sau toaletare și obligația de notificare și documentare post-intervenție.

Se stabilește un raport echilibrat pentru plantarea în compensare în cazul arborilor aflați în declin biologic.

Se elimină interdicția generală privind accesul persoanelor pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice.

Documentația poate fi consultată AICI

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
soldați ucraineni cu o dronă
5
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1036013505
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk...
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Sorin Grindeanu insistă că s-ar putea rupe Coaliția în cazul unei...
drone polonia
Ce fel de drone au fost doborâte în Polonia și cum au ajuns acestea...
RABLA
„Rabla” demarează din nou. Guvernul repornește programul care fusese...
Ultimele știri
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară. Fritz: Legea nu e facultativă
Un magazin sătesc deținut de un deputat PSD a cumpărat o mașină de lux. Ionuț Pucheanu: „Nu văd unde-i problema”
Ţările baltice cer Congresului SUA să respingă propunerile lui Donald Trump şi să menţină asistenţa pentru apărare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
primar
Primării „umplute” cu posturi din pix și primari bulversați de funcțiile fictive: „Habar nu am, șefu', de unde au apărut”
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care sunt noile criterii în funcție de care vor fi plătiți bugetarii
Ionuț Pucheanu.
Pucheanu (PSD): Datele Guvernului privind posturile din primării sunt greșite. „Fiecare a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință”
kamala harris
Președintele Donald Trump i-a revocat serviciul de protecție Kamalei Harris, care fusese extins de Joe Biden
N14 GRECIA AMENZI SARITORI IN APA-NO COMM_00139
Amenzi uriașe în Grecia pentru un obicei de vacanță care pune vieți în pericol. Ce trebuie să știe turiștii
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Fanatik.ro
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce...
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Soția lui Bruce Willis, după ce a fost criticată pentru decizia de a-l muta pe actor într-o locuință...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, noi dezvăluiri despre pierderea în greutate. Starul de la Hollywood plănuiește să slăbească...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea