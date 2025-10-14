Live TV

Poartă dintr-o curte privată, deschisă direct în curtea unei școli din Pitești. Cristian Gentea: „Am văzut multe de când sunt primar”

poarta-pitesti-scoala
Problema a fost rezolvată „în doar 2 ore”. Foto: Facebook/Cristian Gentea

O situație „fără precedent” a fost descoperită în Pitești, unde poarta unei proprietăți private se deschide direct în curtea unei școli. Mai mult, proprietarul locuinței deversa apa pluvială în aceeași curte, conform News.ro.

„Am văzut multe de când sunt primar, dar situația de astăzi este fără precedent: o poartă a unei proprietăți private se deschide direct în curtea Școlii «Nicolae Iorga»! Iar același proprietar deversează, printr-o conductă, apă menajeră/pluvială tot în curtea școlii…”, a transmis primarul din Pitești, Cristian Gentea, pe Facebook.

Descoperirea a fost făcută recent, în timpul lucrărilor de curățare a vegetației de pe gardul unității de învățământ și amenajării curții din fața noii săli de sport.

„Am dispus remedierea imediată a situației, în termen de 24 de ore, iar Poliția locală a aplicat amenda corespunzătoare”, a mai precizat edilul.

Ulterior, primarul din Pitești a precizat că problema a fost rezolvată „în doar 2 ore”. „Poarta care dădea direct în curtea Şcolii «Nicolae Iorga»a fost desfiinţată. Conducta prin care se deversa apă în curtea şcolii a fost închisă şi acoperită”.

