Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt la o cotă pe care nu am mai văzut-o"

mircea geoana
Mircea Geoană FOTO: Inquam Photos / George Călin

Președintele SUA, Donald Trump, lansează un nou atac la adresa partenerilor din NATO: „Aliații nu înțeleg nimic dacă nu punem presiune pe ei”. Potrivit jurnaliștilor de la Der Spiegel, președintele american le-a dat europenilor un ultimatum de câteva zile pentru a ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz. Despre asta ar fi vorbit și șeful NATO cu liderii mai multor țări, cărora le-a transmis că Trump se așteaptă la angajamente concrete. În paralel, Wall Street Journal scrie că liderul Casei Albe analizează cum ar putea pedepsi țările NATO care nu susțin războiul din Iran acum. Printre propuneri ar fi și mutarea trupelor americane din anumite state în țări aflate în grațiile sale, inclusiv România. Fostul secretar general al NATO, Mircea Geoană, a spus la Digi24 că, juridic, Trump nu poate scoate SUA din NATO, dar că alianța trece printr-unul dintre cele mai delicate momente din istoria sa.

„E e un moment complicat. E un moment probabil printre cele mai delicate din istoria lungă a Alianței. Sunt deja 77 de ani, i-am sărbătorit acum câteva zile și cred că Mark Rutte, semnalul că întâlnirea pe care a avut-o - cred că a cincea sau a șasea de la preluarea mandatului președintelui Trump - arată un nivel de intimitate politică importantă. Dar faptul că n-a fost făcut public arată și o tensiune și o dorință de a de a nu expune suplimentar în spațiul public tensiuni care sunt la o cotă pe care nu am văzut-o în amintirea mea, nici recentă și nici mai îndelungată.

Moment delicat, moment în care, pe un fond deja destul de tensionat, după un summit la Haga de anul trecut foarte bun, există îngrijorare cu privire la summitul de la Ankara din luna iulie. Mai sunt câteva luni până acolo și lucrurile nu arată foarte bine”, a spus Geoană.

„Să sperăm că în continuare va exista suficient de multă rațiune și negocieri la nivel politic și tehnic, ca să evităm lucrurile să meargă într-o direcție care nu ajută pe nimeni, nici pe americani, nici pe europeni. E o tensiune pe care nu am simțit-o la aceste cote, probabil, niciodată - și am văzut câteva momente în NATO sau în diplomația românească sau în politică de-a lungul anilor. E probabil momentul cel mai cel mai sever în relația transatlantică”, a adăugat el.

Întrebat dacă Trump poate să scoată Statele Unite din NATO, Geoană a spus: „Nu, nu cred că acesta este subiectul și, juridic, nici nu poate. Congresul a trecut o lege care practic îi interzice președintelui să facă un astfel de gest. Dar problema este că există foarte multă putere executivă cu privire la amplasarea de trupe, la asset-uri strategice, la planificare militară, sunt multe lucruri pe care un președinte, ca și comandant suprem, poate să le facă fără un gest atât de dramatic”.

„Nu cred că lucrurile au mers dincolo de un punct în care nu putem să reparăm, să refacem o doză de încredere. Există aliați în Europa care oferă - și România nu face excepție -, dar și multe alte țări care sunt criticate de administrația americană au făcut totuși gesturi pentru a susține, măcar indirect, această această operațiune militară din din Iran. Dar, repet, lucrurile sunt destul de complexe și sper să existe înțelepciune de ambele părți pentru a putea să trecem mai departe”, a spus Geoană.

El adaugă Mark Rutte gestonează bine acest moment tensionat în cadrul NATO.

„O face bine, deși sunt voci care-l îl mai critică pentru că este poate prea apropiat de poziția Washingtonului și sunt anumite voci din din zona europeană care spun că poate face prea mult. Dar vă spun ca cineva care a făcut munca asta la nivel foarte înalt, la nivelul NATO, trebuie să ai grijă de principalul acționar, de principalul contribuitor la Alianță. Este este obligația firească a unui secretar general să țină Alianța împreună, dar să țină și principalul investitor militar, strategic, politic, financiar, Statele Unite, aproape de aliații săi europeni și de Canada. De aceea face, cred eu, un lucru bun. Nu întotdeauna succesul este garantat. Există inclusiv din primul mandat Trump - și am fost la conducerea NATO în acea perioadă -au mai existat amenințări cu retragerea, a mai existat astfel de situație, dar acum e un cumul de factori - și episodul Groenlanda, și acum Iranul - care care adună nori destul de sumbri și trebuie să-i risipim cât mai repede, pentru că nimeni nu mai câștigă din asta”, a mai spus Geoană.

