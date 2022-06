Un pod reabilitat și redat circulație acum jumătate de an s-a prăbușit joi în timp ce îl traversau două mașini, iar unul dintre șoferi a fost rănit. Deși deschis traficului rutier, podul era încă în administrarea constructorului, pentru că recepția nu fusese încă finalizată și urmau a fi făcute noi teste și probe care să confirm rezultatele testului de greutate, a precizat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Contactat de Digi24, patronul firmei care a executat lucrările de reabilitare a podului de la Luțca, de peste râul Siret, spune că nu s-a intervenit asupra structurii de rezistență și că lucrările, terminate cu 6 luni mai devreme, au fost mai degrabă unele de cosmetizare.

„Ori a fost o cedare la hobanele care erau de 50 de ani...(...) Noi nu am dezvelit hobanele, ca să vedem ce se întâmplă cu armăturile din interiorul hobanelor. Am respectat în totalitate proiectul pe care l-am avut la dispoziție. Nu s-a umblat la structura de rezistență, aproximativ 99% deloc. Am făcut numai un fel de modernizare și reabilitare a podului, inclusiv tencuieli la grinzi, placa de pe pod s-a făcut nouă și s-au făcut restul modernizări, dar fără a umbla la structura de rezistență a podului”, a declarat pentru Digi24 Romică Rotaru, patronul firmei care a făcut lucrările.

Fiul constructorului, fostul deputat PSD Alexandru Rotaru, a fost inginer la firma de construcţii responsabilă de lucrările la podul din Neamţ, e adevărat, nu în perioada în care au fost realizate lucrările de construcţie. El spune că acum se fac verificări.

„Este afacerea familiei, nu știu, nu pot să dau dau niciun răspuns în momentul de față”, a declarat Alexandru Rotaru pentru Digi24. În declarația sa de avere scrie că a fost inginer la această firmă.

„Suntem în momentul de față în verificări. Podul este dat în circulație de mai bine de jumătate de an de zile, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu prea multe detalii, suntem acum în verificări să vedem la ce concluzie ajungem”, a declarat Alexandru Rotaru.

Întrebat care crede că a fost motivul prăbușirii, Alexandru Rotaru a spus că din ce a înțeles - pentru că nu a ajuns încă la fața locului - era un camion de mare tonaj pe pod și „bănuiește” că acesta ar putea fi motivul.

În spațiul public au circulat informații că ar fi fost turnat asfalt nou peste asfaltul vechi și aceasta a dus la îngreunarea podului. Alexandru Rotaru neagă însă aceste informații.

„Nu, nu, nu. Deci, podul a fost făcut, modernizat conform proiectului, s-a turnat o placă de suprabetonare și un strat de asfalt deasupra, a fost întărită structura cu niște lamele de carbon, în fine, e o procedură complexă, dar proiectul a fost respectat sută la sută, în totalitate”, a precizat Alexandru Rotaru.

Un TIR încărcat cu nisip și o autoutilitară traversau podul în momentul în care aceasta s-a prăbușit. Unul dintre șoferi a rămas blocat în vehiculul avariat. Celălalt a scăpat nevătămat și a apucat să ceară ajutor.

După un amplu proces de reabilitare, podul a fost dat în folosință în luna noiembrie a anului trecut. Costul total al lucrărilor se ridică la 8,3 milioane lei.

Romică Rotaru, patronul firmei Darcons SRL, este fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț.

Lucrările la podul de la Luțca, peste Siret, care s-a prăbușit joi, „nu sunt finalizate și recepționate, așadar, obiectivul nu putea fi dat în folosință”, afirmă, într-un comunicat, Ministerul Dezvoltării.

