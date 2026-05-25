Podul de la Brăila. Constructorul WeBuild nu a reuşit să blocheze nici în Italia executarea de CNAIR a garanţiei din urma întârzierilor

BRAILA - INAUGURARE POD SUSPENDAT - 6 IULIE 2023
Inaugurarea podului suspendat peste Dunare construit in zona Braila, 6 iulie 2023. Inquam Photos / George Calin
CNAIR a anunţat, luni seară, că firma italiană WeBuild nu a reuşit să blocheze nici în instanţa de la Roma executarea garanţiei aferente întârzierilor înregistrate la construcţia podului suspendat de la Brăila.

„CNAIR câştigă inclusiv în instanţele de judecată din Italia procesele deschise de WeBuild! Constructorul italian nu a reuşit să blocheze nici în instanţa de la Roma executarea de către CNAIR a garanţiei pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferentă întârzierilor înregistrate la construcţia podului suspendat de la Brăila”, a anunţat, luni seară, CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii companiei anunţă că vor continua să apere în instanţele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze.

În iunie 2025, CNAIR a câştigat definitiv procesul de la Curtea de Apel Bucureşti împotriva antreprenorului italian WeBuild, în cazul întârzierilor majore în finalizarea podului de la Brăila.

Potrivit deciziei instanţei, care este executorie, antreprenorul este obligat să plătească penalităţi de peste 80 de milioane de lei (aproximativ 16 milioane de euro) pentru cele peste 800 de zile de întârziere în terminarea lucrărilor.

Inaugurat pe 6 iulie 2023, podul peste Dunăre de la Brăila este cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România, al treilea ca dimensiune din Europa şi ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră.

La scurt timp de la inaugurare, au apărut denivelări şi şuruburi slăbite, aşa încât conducerea CNAIR a cerut constructorului să remedieze deficienţele, avertizând că, în caz contrar, nu va recepţiona lucrarea.

 

 

