Podul de la Vadu Roșca s-a prăbușit din cauza unei erori umane, nu din pricina ploilor

Prăbuşirea podului de la Vadu Roşca a fost cauzată de o eroare umană, este concluzia preliminară a unui grup de lucru format la nivelul Instituţiei Prefectului Vrancea, care a analizat în aceste zile situaţia podul în cauză, a declarat prefectul Nicuşor Halici.

"Imediat după incident, am dispus coordonatorului Grupului tehnic de suport nr. 1 (...), condus de către directorul SGA, să se deplaseze la faţa locului să vedem dacă sunt create premisele unei stări de urgenţă datorate unui fenomen meteo. Grupul de suport tehnic a făcut, dincolo de o analiză la faţa locului, şi o documentare tehnică în ceea ce priveşte căderile de apă şi cantităţile care au traversat în perimetrul podului în perioada 28 - 30 aprilie acea zonă şi s-a constatat că nu poate fi vorba de o situaţie generată de un fenomen natural, ci de o eroare umană. Până la acest moment, aceasta este concluzia grupului de suport tehnic, fapt pentru care nu putem spune că suntem într-o stare de urgenţă. În schimb, suntem totuşi într-o situaţie de urgenţă, pentru că neefectuarea într-un termen foarte scurt a lucrărilor care să aducă la starea iniţială a podului aduce o perturbarea foarte serioasă atât a activităţilor socio-economice, dar şi a convieţuirii locuitorilor din acea zonă, pentru că la acest moment nu au acces decât prin rute ocolitoare, cu căi de acces foarte greoaie", a declarat prefectul Nicuşor Halici, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, Cătălin Toma, a vorbit despre rezilierea contractului cu constructorul podului şi chiar de o reproiectare a întregii construcţii.

"Este o situaţie nefericită care pune în pericol undeva la 400 de locuitori ai satului Vadu Roşca, care trebuie să ocolească 15 kilometri la momentul acesta. (...) Pe partea cu constructorul avem şi varianta rezilierii. A luat-o în calcul la modul cel mai serios. Am avut câteva întâlniri şi cu aparatul administrativ şi cred că în această direcţie ne vom îndrepta, dar va trebui să respectăm toţi paşii. Am solicitat expertiză autorizată pentru a stabili şi cauze şi tot ce înseamnă responsabil. (...) Vom face toate demersurile pentru ca, într-un timp relativ scurt, să avem o rută ocolitoare cât mai aproape, iar podul vă asigur că va fi reabilitat aşa cum trebuie. Din nefericire, la momentul acesta va trebui să facem chiar şi reproiectare, pentru că şi partea cealaltă care nu a fost afectată, din ce am observat la primele constatări, dacă se ducea apa pe partea aceea, se întâmpla la fel. Deci nu putem pune bază pe ceea ce s-a lucrat, trebuie să reproiectăm şi să regândim toată construcţia în sine", a susţinut Cătălin Toma.

El a precizat că a convocat, miercuri dimineaţă, mai mulţi operatori şi proiectanţi la podul de la Vadu Roşca, pentru a stabili o rută ocolitoare cât mai aproape de podul existent.

Potrivit prefectului Nicuşor Halici, varianta ocolitoare presupune construcţia sau amplasarea unui pod provizoriu, care va fi achiziţionat de CJ Vrancea, la câteva zeci sau sute de metri de podul dărâmat.

Sâmbătă seara, un sector de pod situat pe un drum judeţean DJ 204D, care face legătura între Vulturu şi Vadu Roşca s-a prăbuşit. Podul se afla în administrarea CJ şi era în reabilitare de la începutul lunii februarie a anului în curs.

