Circulația trenurilor pe secția Saligny-Fetești a fost suspendată temporar, miercuri dimineață, după cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs în zona Vrancea. Autoritățile feroviare au dispus verificarea podurilor de la Cernavodă și Fetești, pentru a se asigura că infrastructura nu a fost afectată de seism. În paralel, personalul feroviar a fost avertizat să supravegheze cu atenție sporită starea liniilor de cale ferată.

Circulația feroviară pe secția Saligny-Fetești a fost oprită temporar miercuri, 18 noiembrie, începând cu ora 03:00, la scurt timp după cutremurul produs în zona seismică Vrancea. Măsura a fost dispusă de Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) Constanța, pentru verificarea stării podurilor feroviare de peste Dunăre.

Potrivit reprezentanților SRCF Constanța, oprirea temporară a trenurilor a avut caracter preventiv și a urmărit verificarea infrastructurii feroviare, astfel încât circulația să poată fi reluată în condiții de siguranță.

În paralel, pe celelalte secții de circulație, personalul trenurilor a fost informat, prin radiotelefon și ordine de circulație, că trebuie să supravegheze cu atenție sporită starea liniilor de cale ferată.

Controalele efectuate de personalul de specialitate au fost finalizate în cursul dimineții, iar circulația trenurilor a revenit la normal pe ambele poduri.

La ora 03:46 au fost încheiate verificările la podul de la Cernavodă, peste Dunăre, fiind confirmate condițiile normale de circulație.

Ulterior, la ora 04:25, au fost finalizate și verificările la podul Borcea-Fetești, unde traficul feroviar a fost, de asemenea, reluat în condiții normale.

Editor : Ș.A.