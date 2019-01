POLEI. Sfatul lui Raed Arafat pentru cei care vor să sune la 112

Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență, a detaliat la Digi24 cum se prezenta situația sâmbătă seară, din cauza vremii nefavorabile. În ciuda multor apeluri la numărul de urgență, el a spus că nu sunt cazuri grave sau speciale. Totodată, Arafat i-a sfătuit ce trebuie să facă cei care vor să sune la 112 ca să raporteze un incident în această perioadă.

„În zonele Giurgiu, Ilfov, Călărași numărul celor fără curent a scăzut dar încă se mai lucrează și va mai dura până când se rezolvă integral situația. Situația cea mai gravă e în Ialomița și acolo, pe lângă generatoarele trimise de Enel, ISU a mai trimis 16 generatoare de mare capacitate. Toate generatoarele au fost conectate pentru asigurarea furnizării curentului. Din păcate nici așa nu putem acoperi toată nevoia. Noi sperăm ca mâine cel puțin până după-masă să se rezolve în mare parte situația din Ialomița. Generatoarele vor rămâne acolo până când vom considera că nu mai este nevoie de ele”, a declarat Raed Arafat, sâmbătă seară, la Digi24.

Șeful DSU a precizat că nu au fost semnalate cazuri grave sau speciale, dar că au fost extrem de multe apeluri la 112 prin care au fost sesizați copacii căzuți pe străzi.

„În cursul dimineții până la 14-15:00, apelurile au tot crescut pentru aceste situații. Pe lângă dublarea numărului de pers de la dispecerat și de către colegii de la 112 și la nivel de ISU am emis atunci mesajul dat prin RO-ALERT prin care am rugat populația să nu mai facă apeluri repetate pentru copaci căzuți decât dacă sunt probleme de pericol imediat sau avem persoane rănite”, a adăugat el.

Raed Arafat a spus că alerta a avut efect și le-a mulțumit oamenilor pentru înțelegere.

„A avut efect, a scăzut treptat numărul apelurilor, pompierii au continuat intervențiile și vor continua până rezolvă toate solicitările avute. Vom ajunge poate la o cifră care nu s-a mai întâmplat până acum în București pentru pompieri, peste 1.200, o să vedem bilanțul final dimineață dar e posibil să atingem și 15.000 intervenții doar pe segmentul pompierilor”, a mai spus coordonatorul DSU.

Arafat a mai spus că, în ciuda zecilor de mașini avariate, nu s-au înregistrat victime afectate grav. „În București am avut cel puțin o persoană din cauza unei crengi căzute în zona Ceahlău, care a fost dusă la spital. Au mai fost astfel de situații și în alte zone”, a spus el, precizând că nu are informații ca victimele să fie rănite grav.

„În această perioadă mai ales, până trecem de situația cu ploaia înghețată, atenție mare la circulație, evitați să mergeți sub copaci, sub crengile care pot să cadă din cauza gheții și, desigur, serviciile 112 să fie folosite pentru urgențe. Când apare un copac căzut e normal să fie anunțat, dar mesajul trimis era pentru că se anunța fiecare incident de mai multe persoane și la un anumit moment am avut într-o oră peste 3.000 de apeluri. Când se sună la 112 să se spună clar despre ce e problema astfel încât colegii să poata tria apelul și să preia apelul după categoria lui și gradul de urgență”, a spus Raed Arafat.

Citește și

14.000 de apeluri de urgență, în 12 ore. Cum arată Bucureștiul după codul portocaliu de polei

Cabane îngropate în zăpadă, la munte. „Cred că o să ne scoată cu armata de aici”

Etichete:

,

,

,

,

,