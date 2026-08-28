Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu, deși exisă o sesizare. Care este motivul

Comisia de Etică Universitară a Politehnicii Bucureşti cercetează eventuale abateri de la etica şi deontologia universitară ale fostului candidat la preşedinţia României, Călin Georgescu, în calitate de cadru didactic. Este vorba despre o sesizare din 5 decembrie 2024 care nu poate fi finalizată din cauză că Georgescu s-a suspendat din funcţie.

La doar zece zile de când Călin Georgescu câştigase detaşat turul întâi al alegerilor prezidenţiale din România, cu 22,94%, un cadru didactic trimitea o sesizare pe adresa Comisiei de Etică a centrului universitar Piteşti, din subordinea Universităţii Politehnica Bucureşti.

Georgescu este lector la Piteşti din 2021, iar reclamaţia viza aspecte legate atât de poziţiile publice ale acestuia, cât şi de parcursul profesional.

Într-un răspuns la solicitarea News.ro, rectorul Politehnicii, Mihnea Costoiu confirmă sesizarea Comisiei de Etică Universitară din cadrul Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti pe 5 decembrie 2024.

Argumentele legislative care împiedică finalizarea cercetării disciplinare a lui Călin Georgescu

Conform Legii 199/2023, "orice persoană poate sesiza comisia de etică universitară din instituţia de învăţământ superior cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere de la etica şi deontologia universitară". Sesizarea se face în scris sau online şi se înregistrează la registratura instituţiei de învăţământ.

Legea mai prevede că "orice sesizare primită de comisia de etică universitară va fi supusă unui control al admisibilităţii, în conformitate cu prevederile Codului de etică şi deontologie universitară. Toate sesizările cuprind în mod obligatoriu o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică şi deontologie profesională, cu exemple concrete şi cu indicarea considerentelor justificative şi a surselor de documentare. Alte condiţii de admisibilitate sunt stabilite prin Codul de etică şi deontologie profesională. În cazul în care sesizarea nu îndeplineşte criteriile de admisibilitate, comisia de etică adoptă o hotărâre de respingere ca inadmisibilă".

Procedural, persoana cercetată trebuie convocată în scris de către preşedintele comisiei de etică universitară, precizându-se obiectul, locul, data şi ora întrevederii. Neprezentarea persoanei cercetate la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, comunicat în scris, dă dreptul comisiei de etică universitară să continue cercetarea în vederea soluţionării sesizării.

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Codul Muncii spune însă că nicio măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, sub sancţiunea nulităţii absolute.

"La data sesizării CEU, domnul Călin Georgescu avea contractul individual de muncă suspendat până pe data de 6 februarie 2025. Ulterior, contractul de muncă al domnului Călin Georgescu a fost suspendat până la sfârşitul anului universitar 2025 - 2026", arată rectorul Politehnicii, Mihnea Costoiu, în răspunsul oferit News.ro.

"Suspendarea contractului individual de muncă reprezintă o împrejurare obiectivă care afectează desfăşurarea procedurii faţă de persoana vizată. De asemenea, având în vedere că verificările CEU pot produce consecinţe juridice în raport cu statutul profesional al persoanei vizate, se impune respectarea garanţiilor procedurale privind dreptul la apărare şi caracterul contradictoriu al cercetării", mai precizează acesta.

"Prin urmare, pe durata suspendării contractului individual de muncă, CEU nu poate continua cercetarea pe fond şi nu poate adopta o hotărâre finală în dosarul care îl priveşte pe domnul Călin Georgescu, întrucât o asemenea procedură ar presupune desfăşurarea unor acte procedurale care implică persoana cercetată şi raportul său juridic cu universitatea", explică rectorul Politehnicii Bucureşti.

"În concluzie, vă comunicăm că situaţia domnului Călin Georgescu a făcut obiectul unei sesizări adresate CEU, înregistrată la data de 5.12.2024, însă procedura nu este finalizată printr-o hotărâre asupra fondului. După încetarea suspendării contractului individual de muncă, CEU va putea relua şi finaliza procedura, cu respectarea Legii nr. 199/2023, a Codului - cadru de etică şi deontologie universitară, al regulamentelor interne aplicabile şi a Codului Muncii", susţine Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii Bucureşti, în răspunsul transmis News.ro.

Traseul didactic al lui Călin Georgescu la Universitatea Piteşti

Călin Georgescu a ajuns la catedra piteşteană în 2021, când a avut cursuri plătite cu ora. În 2022, devenea lector universitar, cu un salariu lunar de 6.000 de lei, conform declaraţiei de avere.

Pentru obţinerea catedrei, a susţinut un concurs, ca unic participant, în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate - Universitatea din Piteşti.

S-a suspendat din funcţie doi ani mai târziu, imediat după ce a obţinut prima poziţie la alegerile prezidenţiale, şi a rămas suspendat inclusiv în prezent.

"În ceea ce priveşte activitatea domnului Călin Georgescu în cadrul universităţii, vă putem spune că şi în decursul anului universitar 2025 - 2026, contractul individual de muncă al domniei sale este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi deciziile instituţionale în vigoare", au transmis reprezentanţii Universităţii Piteşti, la solicitarea News.ro.

"Pe durata suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcţiei didactice deţinute (aceea de lector universitar). Domnia sa este suspendat la cerere începând cu data 25.11.2024. Activitatea domnului Călin Georgescu a făcut obiectul unei cercetări însă, fiind suspendat, nu se poate finaliza această acţiune", au mai transmis reprezentanţii Universităţii Piteşti.

Cazul său figurează, anonimizat, în Raportul anual al Comisiei de Etică Universitară referitor la situaţia respectării normelor de etică şi deontologie universitară în cadrul Politehnicii Bucureşti.

Este vorba de Sesizarea transformată în Dosarul nr. 49/ 05.12.2024. "Un cadru didactic sesizează CEU (Comisia de Etică Universitară, n.r.), în legătură cu un alt cadru didactic din cadrul CUP (Universităţii Piteşti, n.r.), pentru a analiza comportamentul, afirmaţiile şi acţiunile sale reprobabile prin prisma acţiunilor sale extremiste şi antidemocratice", se arată în raportul anual al Comisiei de Etică din cadrul Politehnicii Bucureşti.

Întrebat pe 15 martie, la Realitatea Plus, care sunt sursele de finanţare pe care le are în prezent, a evitat un răspuns concret.

"Dumnezeu ne ţine pe toţi. Şi pe mine, şi pe dumneavoastră, şi pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de aşa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunări - să spun aşa - ale sistemului nu-mi fac cinste în faţa lui Dumnezeu", a transmis atunci Călin Georgescu.

Editor : Sebastian Eduard