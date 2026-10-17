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Poliția de frontieră a descoperit un autoturism de lux, dat în căutare de autoritățile din Suedia. Unde trebuia să ajungă mașina

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Autovehiculul urma să ajungă în Georgia FOTO Poliția de frontieră
Autovehiculul urma să ajungă în Georgia FOTO Poliția de frontieră
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Poliţiştii de frontieră au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux în valoare de 70.000 de euro, care era căutată de autorităţile din Suedia pentru confiscare. Autoritățile au deschis un dosar penal pe numele unui cetățean uzbek.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au transmis, sâmbătă, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud – Agigea au controlat un ansamblu rutier, condus de un cetăţean uzbek, iar în semiremorcă a fost găsit un autoturism.

„În urma verificării documentelor prezentate, precum şi a seriei de şasiu, poliţiştii de frontieră au descoperit că autoturismul era semnalat de autorităţile din Suedia ca bun căutat pentru confiscare. Autoturismul, în valoare de 70.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia”, au afirmat poliţiştii de frontieră.

Autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră au deschis dosar penal pentru tăinuire.

Editor : I.B.

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