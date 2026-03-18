Poliția Română, acuzată că întârzie amendarea șoferilor în baza filmărilor din trafic: În dulcele stil birocratic, mai trebuie o hârtie

Asociaţia Pro Infrastructură reclamă tergiversarea implementării sustemului prin care Poliţia poate amenda şoferii care încalcă legea, folosind imaginile camerelor video de pe drumurile publice, deşi măsura ar putea creşte semnificativ siguranţa rutieră. ”În dulcele stil birocratic de ghişeu, «mai trebuie o hârtie»”, au transmis reprezentanţii organizaţiei, acuzându-i pe Bogdan Despescu, şeful Poliţiei Române, şi Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, că nu-şi cunosc rolul.

„Domnii Predoiu şi Despescu, frânele siguranţei rutiere. Este inadmisibil cum ministrul Predoiu şi aparatul său birocratic tergiversează de doi ani de zile implementarea sistemului prin care poliţia poate amenda şoferii care încalcă legea folosind imaginile surprinse de camerele video instalate pe drumurile din toată ţara”, au scris, miercuri seară, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Organizaţia reaminteşte că subiectul nu este deloc nou: „Vi l-am mai supus atenţiei fix acum un an, în martie. Pe-atunci nu aveam ordin de ministru, dat între timp. Dar în octombrie 2025, alte scuze: ba că nu există un centru naţional care să centralizeze cererile venite din ţară şi să scrie procesele verbale de contravenţie, ba că trebuie să se modifice actul normativ iniţial, OUG 84/2024”.

„În dulcele stil birocratic de ghişeu, «mai trebuie o hârtie». În cazul nostru, o nouă ordonanţă de urgenţă (...) Poate vă întrebaţi, ca şi noi, de ce se tot trage de timp. O fi calculul politic cinic care spune că este o măsură nepopulară. Ori neînţelegerea rolului pe care îl au domnii Bogdan Despescu, şeful Poliţiei Române, şi Cătălin Predoiu, ministrul Internelor: acela de a proteja viaţa noastră, a tuturor, inclusiv în trafic”, acuză reprezentanţii organizaţiei.

Potrivit acestora, indiferent care ar fi motivul, „rezultatul este că străzile oraşelor şi drumurile dintre ele sunt văduvite de o măsură care ar putea creşte semnificativ siguranţa rutieră”.

