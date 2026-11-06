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Exclusiv Poliția s-a autosesizat în cazul steagului folosit pentru a căra gunoiul. Cei din comuna condusă de un primar AUR riscă amenzi uriașe

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steag gunoi
Sursa foto: Facebook/ Suceava fail
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Poliția Română s-a autosesizat după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu mai mulți locuitori din comuna Bosanci, condusă de către Neculai Miron, de la AUR, care cară gunoiul cu un steag al României. 

Reprezentanții forțelor de ordine au transmis pentru digi24.ro că imediat ce imaginile au apărut pe rețelele sociale, ofițerii s-au autosesizat pentru a verifica circumstanțele în care s-a produs acțiunea reprobabilă. 

„Polițiștii s-au autosesizat și desfășoară activități de verificare pentru constatarea unor eventuale încălcări ale articolului 20 din Legea75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.

Verificările sunt efectuate în contextul legislației care modifică cadrul normativ. Respectiv, prin Legea 12 din 2024, care prevede faptul că cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național și să nu comită nici un act prin care s-ar putea aduce ofesa acestora. 

Amintim, sancțiunile contravenționale pentru încălcarea prevederilor acestui act normativ sunt amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei”, a transmis Comisarul șef Ionuț Epureanu pentru digi24.ro. 

Patru persoane au fost surprinse în timp ce foloseau un drapel al României pentru a căra gunoi din curtea Primăriei Bosanci, judeţul Suceava, fotografia distribuită pe net stârnind un val de reacţii negative. Primarul Neculai Miron a transmis scuze pentru incident.

Amintim, un proiect de Lege depus încă în 2023 a iscat o adevărată dezbatere publică după ce a fost readus în atenție, prin discuțiile din Camera Deputaților. Inițiatorul proiectului, generalul (r) Mircia Chelaru, a explicat în exclusivitate pentru Digi24.ro care au fost motivele din spatele intenției sale de a adopta o nouă Lege a Tricolorului.

În forma actuală a proiectului sunt prevăzute amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei, pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impune amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

Primarul comunei în care a avut loc reprobabilul incident este ales din partea partidului AUR și este un susținător fervent al lui Călin Georgescu pe paginile sale de pe rețelele sociale. 

Editor : Alexandru Rotaru

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