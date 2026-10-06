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Poliţia Sibiu nu mai pune în funcțiune un sistem de semaforizare inteligent, pentru că la testare aglomerația în trafic a crescut

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aglomeratie masini trafic
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
„Scopul este de a fluidiza circulaţia” 163 de semafoare noi 

Poliţia Sibiu a anunţat că nu va folosi deocamdată sistemul adaptiv de semaforizare montat în trei intersecţii din municipiu, testat marţi în două dintre aceste intersecţii, întrucât au fost constatate aglomerări de trafic mai mari decât se înregistrau anterior. Sistemul a fost instalat în cadrul unui proiect în valoare de 6,4 milioane de lei , finanţat integral din fonduri nerambursabile PNRR.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au informat că sistemul adaptiv de semaforizare, implementat în vederea fluidizării traficului pe tronsonul Bulevardul General Vasile Milea – Şoseaua Alba Iulia, a fost pus în funcţiune, marţi, în regim de testare, în intersecţiile Bulevardul General Vasile Milea – Calea Dumbrăvii şi strada Piaţa Unirii – Bulevardul Corneliu Coposu.

„În urma monitorizării traficului, realizată de poliţiştii rutieri împreună cu reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Sibiu şi ai societăţii care implementează proiectul, au fost constatate aglomerări mai mari comparativ cu situaţia anterioară. În aceste condiţii, având în vedere şi caracterul condiţionat al avizului emis de Serviciul Rutier Sibiu, s-a stabilit ca, până la identificarea unei soluţii care să asigure desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă şi fluenţă, circulaţia în cele două intersecţii să se desfăşoare fără dirijarea prin semafoare”, a precizat poliția, potrivit News.ro.

Primăria Sibiu anunţa, anterior, că, începând de marţi, traficul în trei dintre cele mai importante intersecţii ale oraşului va fi gestionat de un sistem de semaforizare adaptivă smart. Este vorba despre intersecţiile b-dul V. Milea – Calea Dumbrăvii – Piaţa Unirii – str. Constantin Noica, Piaţa Unirii – bd. Corneliu Coposu – str. Andrei Şaguna – str. Emil Cioran şi Şoseaua Alba Iulia – str. Morilor – str. Turismului.

În plus, sistemul de semaforizare este instalat pe toată axa de la intrarea în Sibiu dinspre Vâlcea şi până pe şoseaua Alba Iulia, la intersecţia cu str. Bielz, pe ambele sensuri de mers.

„Scopul este de a fluidiza circulaţia”

Primăria arăta că sistemul gestionează atât semafoarele pentru circulaţia auto de pe axa menţionată şi străzile adiacente, cât şi semafoarele pietonale pe acest traseu.

„Scopul este acela de a fluidiza circulaţia în aceste intersecţii cu volume importante de trafic, prin gestionarea echilibrată a accesului în aceste zone din diferitele direcţii. Astfel se va reduce aglomerarea maşinilor nu doar în intersecţiile semaforizate, ci şi pe sectoarele dintre acestea, în special în perioadele orare cu trafic mai intens. Spre exemplu, în Piaţa Unirii şi în intersecţia Calea Dumbrăvii – b-dul Milea, într-o zi de şcoală, în intervalul 07.00-09.00 dimineaţa au fost înregistrate aproximativ 3.000 de maşini. Prin utilizarea acestui sistem adaptiv se urmăreşte reducerea timpilor de aşteptare, limitarea acumulării de vehicule pe căile de acces şi o circulaţie mai fluentă”, argumentau reprezentanţii municipalităţii.

Potrivit sursei citate, semaforizarea adaptivă permite ajustarea automată a timpilor de semaforizare în funcţie de condiţiile de trafic. În baza informaţiilor colectate de senzorii din teren, sistemul analizează circulaţia şi adaptează timpii de semaforizare verde/roşu pentru fiecare direcţie, în limitele parametrilor tehnici şi de siguranţă stabiliţi. Astfel, funcţionarea semafoarelor nu este fixă, ci răspunde variaţiilor de trafic.

163 de semafoare noi 

În mod concret, atunci când un număr mare de vehicule pătrunde continuu într-un sens giratoriu dintr-o anumită direcţie, accesul de pe celelalte artere poate deveni dificil. Semaforizarea accesului permite întreruperea temporară şi controlată a fluxului dominant, creând intervale în care şi vehiculele de pe celelalte direcţii pot intra în intersecţie. Prin urmare, rolul acestei soluţii este de a echilibra accesul, nu doar de a favoriza direcţia cu cele mai multe vehicule.

În cadrul acestui sistem, au fost montate 163 de semafoare noi pentru vehicule şi pietoni în 18 locaţii de pe axa b-dul Milea – Şoseaua Alba Iulia, inclusiv pe străzile adiacente, s-au montat detectoare de trafic (senzori) şi echipamente pentru comunicaţia între intersecţii, şi s-a creat un centru de comandă şi control unde traficul va fi monitorizat în timp real.

Proiectul în valoare de 6,4 milioane de lei a fost finanţat în integralitate din fonduri europene nerambursabile în cadrul PNRR. Din această sumă, 5,26 milioane de lei a fost valoarea contractului semnat de Primăria Sibiu cu asocierea Swarco Traffic Romania & Global Tech Xper pentru instalarea echipamentelor şi celelalte amenajări din proiect. Restul fondurilor au fost utilizate pentru achiziţia a 20 de afişaje digitale pentru staţiile de transport public de pe traseu.

Editor : B.P.

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