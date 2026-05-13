15 iunie devine Ziua națională a memoriei victimelor Mineriadei din 1990. Legea adoptată de deputați merge la promulgare

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua națională a memoriei victimelor Mineriadei și a represiunii antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare.

Inițiativa legislativă aparține deputaților PNL Gabriel Andronache și Florin Roman.

În această zi, autorităţile publice, instituţiile de învăţământ, mass-media şi organizaţiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice.

Cu ocazia acestei zile naționale, „autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass-media şi organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice”, potrivit proiectului de lege.

Citește și: Amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe. Camera Deputaților a votat sancțiuni de până la 6.000 de lei

În vederea marcării Zilei Naționale a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot difuza emisiuni tematice despre evenimentele din 13-15 iunie 1990.

Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor poate fi asigurată din bugetele autorităților administrației publice centrale și locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, mai spune proiectul.

Pe 25 februarie a.c., Senatul a adoptat proictul ca prim for sesizat, iar votul de miercuri al Camerei a fost decizional.

Editor : Ana Petrescu