15 iunie devine Ziua națională a memoriei victimelor Mineriadei din 1990. Legea adoptată de deputați merge la promulgare

Data publicării:
MINIERII LA BUCURESTI-P-TA UNIVERSITATII
Mineriada 13-15 iunie 1990. Foto: Agerpres

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua națională a memoriei victimelor Mineriadei și a represiunii antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare.

Inițiativa legislativă aparține deputaților PNL Gabriel Andronache și Florin Roman.

Cu ocazia acestei zile naționale, „autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass-media şi organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice”, potrivit proiectului de lege.

În vederea marcării Zilei Naționale a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi a Represiunii Antidemocratice, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot difuza emisiuni tematice despre evenimentele din 13-15 iunie 1990.

Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea manifestărilor poate fi asigurată din bugetele autorităților administrației publice centrale și locale, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, mai spune proiectul.

Pe 25 februarie a.c., Senatul a adoptat proictul ca prim for sesizat, iar votul de miercuri al Camerei a fost decizional.

