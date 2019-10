24 de ore până la moțiunea de cenzură. Ziua marilor trădări

Cu o zi înainte de votul care ar putea demite Guvernul Dăncilă, lideri PSD fac tot posibilul, prin toate mijloacele, să se asigure că Opoziția nu va avea cele 233 de voturi necesare. Deja au fost întorși mai mulți parlamentari care au plecat din PSD la partidul lui Victor Ponta, iar altora, care au semnat moțiunea, li s-au promis funcții sau bani. Printre parlamentari se vorbește chiar de bani „cash” folosiți pentru a convinge deputați sau senatori. PSD-iștii au mizat inclusiv pe un mesaj fake al lui Liviu Dragnea, care le cerea parlamentarilor PSD să nu trădeze. Despre mesaj a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook. La toate aceste jocuri de culise se adaugă și mesajele publice transmise de liderul USR, Dan Barna, care și-a arătat neîncrederea cu privire la un rezultat favorabil al moțiunii.

Ciudatul caz al deputaților Nasra și Itu. Ce le-a dat Viorica Dăncilă ca să se întoarcă în PSD

Miercuri, cu o zi înaintea votului, deputații Horia Nasra și Cornel Itu au anunțat că se întorc în PSD după ce au stat o săptămână în partidul lui Victor Ponta.

„Din păcate, în PSD valorile care stau la baza partidului şi tot ce înseamnă ideologie nu se mai respectă, conducerea este una mediocră şi aici mă refer la triumviratul falimentului (Dăncilă - Fifor - Teodorovici) din PSD”, este mesajul prin care deputatul de Cluj, Horia Nasra, își anunța săptămâna trecută plecarea din PSD.

La o săptămână distanță, Nasra a fost convins să revină în partid, alături de Cornel Itu, și să nu voteze moțiunea de cenzură.

„Astăzi m-am întors acasă, în PSD Cluj. Partidul în care am crescut și în care mi-am petrecut tinerețea are nevoie de mine”, se justifică Nasra pentru răzgândeala sa.

Surse din PSD au declarat pentru Digi24.ro că cei doi deputați de Cluj s-au întors în PSD pentru că au primit de la Viorica Dăncilă garanția că, în prima ședință CEx, Horia Nasra va fi pus din nou în fruntea organizației PSD Cluj, de unde a fost dat afară tot de Viorica Dăncilă și înlocuit cu Liviu Alexa.

Supărarea lui Horia Nasra că a fost schimbat este și motivul pentru care plecase la Pro România, împreună cu colegul său Cornel Itu. Însă, scandalul public în care a fost implicat Liviu Alexa, care a avut cuvinte jignitoare la adresa jurnaliștilor din Cluj, au făcut-o pe Viorica Dăncilă să își reevalueze decizia, și pe Horia Nasra să se întoarcă în partidul despre care spunea săptămâna trecută că are „o conducere mediocră”, formată din „triumviratul falimentului (Dăncilă - Fifor - Teodorovici)”.

Sorin Bota, deputatul PSD care a semnat moțiunea dar nu o mai votează

Deputatul PSD Sorin Bota a semnat moțiunea de cenzură a Opoziției după ce a avut mai multe nemulțumiri la adresa partidului. În repetate rânduri, pe parcursul anului 2019, Bota a amenințat cu plecarea din PSD către partidul lui Victor Ponta.

Deși era luat în calcul ca vot sigur, cu două zile înainte de moțiune Bota s-a fotografiat cu liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, în fața Guvernului, după ce ar fi fost la discuții chiar cu Viorica Dăncilă. Au existat informații că deputatului PSD i s-ar fi promis șefia ASF. „Deci, promisiuni și discuții pot să fie ... atâta timp cât ASF-ul astăzi nu este disponibil... Eu am mai fost, am mai candidat, am ieșit, am renunțat, tot pe o chestiune de solidaritate internă de partid. Pentru mine nu contează atât de mult funcțiile, contează ce se face, din punct de vedere politic”, a declarat deputatul pentru Digi24.ro

Lui Sorin Bota i s-ar putea adăuga un alt senator PSD care, de asemenea a semnat moțiunea, dar s-ar putea să nu o voteze. Este vorba de senatorul Emanoil Savin, cel care a recunoscut pentru Digi24.ro că a fost căutat de foștii colegii din partid pentru a „rezolva” problemele pentru care a plecat din PSD.

Oana Bîzgan, parlamentarul prea important ca să vină la vot

La momentul moțiunii, Opoziția nu se va baza pe votul deputatului Independent Oana Bîzgan. Deși a semnat moțiunea de cenzură, Bîzgan i-a informat deja pe cei din PNL și USR că nu va fi prezentă la vot. „Sunt plecată din țară la World Economic Forum. Această informație nu e nouă, a fost știută de toți liderii opoziției încă de la începutul discuțiilor pentru semnarea moțiunii”, a declarat Bîzgan pentru Digi24.ro, precizând că nu putea renunța sau amâna deplasarea, pentru a fi prezentă la vot.

Dan Barna, declarații care demobilizează

În tabăra Opoziției se fac ultimele calcule pentru votul de mâine, însă semnalele nu sunt tocmai pozitive. Surse din PNL susțin că moțiunea va trece și Guvernul va fi demis, în timp ce surse din USR susțin că moțiunea are mai multe șanse să nu adune numărul suficient de voturi. De altfel, Dan Barna, președintele USR, a declarat miercuri că nu este ferm convins că moțiunea de cenzură va trece. „Una e ceea ce se promite, alta e ceea ce se întîmplă în dimineața votului” „N-aș pune mîna-n foc că moțiunea va trece, sînt pur și simplu reticent” sunt declarațiile date de Barna la Europa FM care ar putea demobiliza parlamentarii care așteptau ultima zi pentru a vedea care sunt șansele moțiunii, pentru a trece în ultima clipă în tabăra câștigătoare.

Cât de sigure sunt voturile de la ALDE, Pro România și PMP

O altă întrebare pe care și-o pun zilele acestea cei care au inițiat moțiunea de cenzură, are legătură cu securizarea voturilor din ALDE, Pro România și PMP

Călin Popescu Tăriceanu dă garanții că vot vota toți cei 20 de parlamentari ALDE care au semnat moțiunea, însă există îndoieli cu privire la controlul pe care îl are Tăriceanu asupra celor 20 de parlamentari, în condițiile în care PSD și Viorica Dăncilă fac presiuni prin toate mijloacele.

Totodată, nu este exclus ca PSD să rupă din voturile Pro România și PMP. Este suficient să fie convinși parlamentarii să nu vină în plen la momentul votului. PSD poartă discuții până în ultimul moment cu parlametnari atât din partidul lui Victor Pontă cât și din PMP. Conform unor surse politice, Traian Băsescu, liderul de facto al PMP, ar fi întors armele și ar susține-o pe Viorica Dăncilă.

Dăncilă, ultima ședință înainte de vot. Cu ce plusează

Viorica Dăncilă are miercuri seara o întâlnire cu toți parlamentarii și liderii PSD la Vila Lac. De asemena, joi dimineață va mai exista o ultimă discuție între președintele PSD și parlamentarii partidului, înainte de votul din plen. În ultima ședință la care a participat, Viorica Dăncilă a fost înregistrată pe ascuns în timp ce discuta cu parlamentarii și le transmitea că miza acestei moțiuni o reprezintă dosarele, secția specială și numirea procurorilor. În acest context Viorica Dăncile le reamintește social-democraților de „dosare” și le spune, aparent misterios, „sper să nu vreți să ne întoarcem...”, fără a-și duce fraza până la capăt

„Miza nu este neapărat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, mizele sunt legate de Secția Specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem… Sper că nu vreți să ne întoarcem… și mulți din această sală știu la ce m-am referit. De fapt, asta este miza. Nu vă imaginați că au ca și miză ocuparea unor posturi de miniștri, pentru care nu au nici un program. Ce să pună în loc? Ce să pună în loc? Ce să facă?”, a spus Dăncilă.

În momentul votului, social democrații vor sta în banci și nu vor vota, pentru a nu exista suspiciuni.

Cum arată ultimele calcule

-237 de parlamentari au semnat moțiunea de cenzură (dintre aceștia un parlamentar de la USR nu va fi prezent din motive de sănătate, Oana Bîzgan este în deplasare, iar Sorin Bota și Emanoil Savin ar putea să nu voteze)

-Ludovic Orban a precizat că mai are discuții cu cel puțin 10 parlamentari și că există o rezervă de cel puțin 7 voturi, ceea ce ar garanta succesul moțiunii cu puțin peste 240 de voturi

-Surse din PSD susțin că nu vor fi mai mult de 225-227 de voturi.