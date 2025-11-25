Live TV

25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Nicușor Dan: „România trebuie să-și privească trecutul fără ocolișuri”

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
„Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului”

Președintele Nicușor Dan a declarat că deschiderea parțială a arhivelor Securității, în urmă cu 25 de ani, a fost „debutul unei veritabile reforme a statului care le-a permis cetățenilor să afle adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste, a metodelor de represiune utilizate, dar și cunoașterea victimelor regimului comunist”. 

„Marcăm astăzi 25 de ani de la momentul care a schimbat fundamental modul în care România democratică se raportează la propriul trecut: deschiderea arhivelor Securității și înființarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. A fost o decizie majoră, întârziată, dar decisivă pentru a construi o societate în care adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”, a afirmat Nicușor Dan, în mesajul de la Conferința „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc”, transmis marți de către consilierul prezidențial Sorin Costreie, potrivit Administrației Prezidențiale.

„CNSAS a fost creat din dorința de a oferi acces liber la dosarele fostei Securități, contribuind la clarificarea și asumarea trecutului totalitar, la protejarea memoriei victimelor și la facilitarea cercetării trecutului istoric”, a continuat șeful statului, în mesajul său.

„Astfel, CNSAS, alături de instituțiile partenere – Arhivele Naționale ale României, instituțiile academice și cele dedicate studiului totalitarismului – au devenit, în timp, piloni ai efortului de a lămuri abuzurile, mecanismele de control și urmele pe care acestea le-au lăsat asupra societății românești. Fără acces la documente, istoria rămâne la presupoziții şi ipoteze. Cu acces la documente şi dovezi, poate deveni cunoaștere, responsabilitate și învățare instituțională.

Deschiderea, încă parțială, a arhivelor nu a fost doar un act de transparență, ci debutul unei veritabile reforme a statului care le-a permis cetățenilor să afle adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste, a metodelor de represiune utilizate, dar și cunoașterea victimelor regimului comunist. A oferit cercetătorilor baza documentară necesară pentru a explica funcționarea regimului comunist și a dat României instrumentele prin care memoria colectivă să nu depindă de interpretări conjuncturale, ci de dovezi. Din această perspectivă, statul român are datoria să aloce resursele necesare instituțiilor care gestionează arhivele din România. În acest mod, cercetătorii din România vor avea toate instrumentele necesare pentru a completa cunoașterea istorică, iar fenomene contemporane foarte periculoase precum nostalgia după trecutul totalitar vor putea fi contracarate”, a mai spus el.

„Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului”

Șeful statului a adăugat că, „la un sfert de secol, rolul CNSAS rămâne fundamental pentru studierea istoriei recente. Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului”.

„Dimpotrivă, într-o societate democratică matură, el trebuie readus constant în atenția publică – în școală, în cultură, în spațiul civic. Arhivele și instituțiile care le gestionează sau care studiază totalitarismul sunt parte din infrastructura democratică a României, la fel ca Parlamentul, sistemul de justiție sau presa liberă. Protejarea și profesionalizarea lor sunt condiții pentru o societate care își asumă trecutul fără ambiguități. Mulțumesc tuturor celor care, în acești 25 de ani, au lucrat cu discreție, rigoare și uneori împotriva inerției administrative pentru ca documentele să fie publice, ordonate, cercetabile și accesibile. Progresul înregistrat în ultimii ani merită subliniat. Am speranța că acesta nu se va opri aici. Este o muncă foarte importantă şi chiar vitală pentru o societate democratică”, a mai subliniat Nicușor Dan.

El a mai anunțat că, încep marți, la Parlament, „două zile de reflecție, cu instituțiile care au responsabilitatea protejării memoriei colective – cercetători, istorici, arhiviști, reprezentanți ai administrației, ai societății civile și ai celor care au îndurat direct represiunea comunistă”.

„Este cadrul potrivit pentru a analiza ce am făcut bine, ce este de îmbunătățit și ce obligații avem pentru viitor. România trebuie să fie un stat care își privește trecutul in fata, fără rezerve şi fără ocolișuri. Înțelegerea și asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiție pentru maturizarea democrației românești. CNSAS este parte din această obligație națională. Iar faptul că această instituție funcționează transparent, cu parteneri publici și internaționali și cu rezultate recunoscute, este un câștig democratic real ce trebuie întreținut şi consolidat cu orice pre”, a concluzionat Nicușor Dan, în mesajul său.

