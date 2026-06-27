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Exclusiv A făcut Nicușor Dan parte din planul de dărâmare a Guvernului Bolojan? Răspunsul lui Eugen Tomac

Data actualizării: Data publicării:
2025-06-23-0686
Președintele Nicușor Dan dă mâna cu premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Eugen Tomac a respins ideea potrivit căreia președintele Nicușor Dan ar fi avut vreun rol în planul de dărâmare a Guvernului condus de Ilie Bolojan. În cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, Tomac a susținut că șeful statului a avut, dimpotrivă, un rol de echilibru în momentele de tensiune din coaliție.

Întrebat dacă Nicușor Dan a făcut parte dintr-un plan politic care a dus la căderea Guvernului Bolojan, Tomac a negat categoric și a invocat tensiunile existente în interiorul coaliției încă din toamna anului trecut.

„Nu. Și o să vă explic de ce. Au existat foarte multe momente de tensiune în sânul coaliției, începând din luna octombrie a anului trecut, după alegerile din Capitală. Relația între PSD și premierul Bolojan nu a fost una foarte caldă în interiorul coaliției”, a declarat Tomac.

Acesta a susținut că Executivul a reușit să funcționeze până la adoptarea bugetului tocmai datorită intervențiilor repetate ale președintelui, care ar fi încercat să mențină stabilitatea politică.

„Iar dacă Guvernul a funcționat până la adoptarea bugetului, cu, repet, o atmosferă extrem de încărcată în interior, este tocmai pentru că președintele, de fiecare dată, a intervenit și a cerut ca lucrurile să se calmeze, să revină la normalitate și, evident, să devină funcționale”, a afirmat acesta.

Tomac a legat aceste intervenții de responsabilitățile instituționale ale președintelui și de angajamentele externe asumate de România.

„Ne referim la PNRR, la calendarul pentru OCDE. Românii au făcut o serie de eforturi pentru a îndeplini angajamentele pe care ni le-am asumat ca țară, iar președintele are această responsabilitate”, a spus el.

Întrebat și despre presupusa aversiune a lui Nicușor Dan față de Ilie Bolojan, Tomac a respins și această ipoteză, susținând că relația instituțională dintre Palatul Cotroceni și Guvern a funcționat în parametri normali.

„Președintele este un om politic extrem de corect în ceea ce privește loialitatea între instituții. Relația dintre Guvern și Administrația Prezidențială a funcționat foarte bine în toată această perioadă”, a declarat Eugen Tomac.

„Poate lucrurile ar fi funcționat mult mai bine dacă, evident, comunicarea ar fi fost mult mai strânsă, dar nu am toate aceste elemente pentru a dezvolta”, a conchis Tomac.

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Editor : Ș.A.

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