Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a declarat, în cadrul unui interviu „În Fața Ta”, care va fi difuzat sâmbătă la Digi24, de la ora 14:00, că Buvernul Bolojan „nu avea încotro și trebuia să ia niște măsuri care nu au convenit nimănui” iar în ceea ce privește măsurile benefice economiei, antreprenorul spune că a fost dificil să lucreze într-o atmosferă tensionată „în care în familie suntem OK și, după aceea, când ieșim afară, la televizor – asta am trăit-o pe pielea mea –, ne atacăm”. El a dat exemplu o situație în care a chemat specialiști pe management de criză în legătură cu reforma companiilor de stat. „A doua zi eram pe toate televizoarele că furăm date de la Guvern. E greu să lucrezi așa”, a reclamat acesta.

„Cred că nu avea încotro și trebuia să ia niște măsuri care nu au convenit nimănui. Dar trebuia să ia și alte măsuri, pe lângă acelea pe care le știm cu toții și care nu au convenit nimănui. Debirocratizarea, de exemplu. Mi se pare că se putea face și, pentru mine, era principala direcție.

Deci sigur că se puteau face lucruri mai bune. Dar credeți-mă că – și asta începusem și eu să simt – într-o atmosferă din aceasta oarecum tensionată, în care în familie suntem OK și după aceea, când ieșim afară, la televizor – asta am trăit-o pe pielea mea –, ne atacăm, e greu. Adică ai o tensiune din aceasta permanentă.

Și vă dau un exemplu de la mine. Când am primit sarcina să mă ocup de companiile de stat, am vrut să chem lângă mine cei mai buni zece specialiști din România pe ceea ce se cheamă «turnaround de companie», management de criză, ca să zic așa, de schimbat direcția.

Și i-am chemat. A doua zi, la televizor era că au intrat privații să ia date de la Guvern. «Cine sunt privații aceia?» Și era vorba despre o întâlnire în care i-am întrebat: «Puteți să ne ajutați să facem niște KPI, criterii de performanță mai bune la companiile de stat?». Asta a fost discuția. A doua zi eram pe toate televizoarele că furăm date de la Guvern. E greu să lucrezi așa”, a afirmat fostul vicepremier, antreprenorul Dragoș Anastasiu.

Editor : Alexandru Costea