Video „A fost chiar distractiv cum s-au chinuit să ne curețe de etichete”. Eurodeputat AUR, despre negocierile cu partidele din Coaliție

Adrian Axinia
Ce le-ar fi promis Nicușor Dan reprezentanților PSD  „A fost extrem de distractiv să vedem cât de mult s-au chinuit” „Un mare vinovat pentru situația din România este PSD”

AUR a negociat cu toate partidele aflate la guvernare, a declarat europarlamentarul Adrian Axinia.  Deși numește PSD „unul dintre partidele vinovate pentru situația economică a României", acesta a explicat motivul pentru care AUR s-a grăbit să anunțe moțiunea, deși era promisă pentru luna mai: „pe surse, am aflat că președintele le-a promis pesediștilor că va rezolva situația într-un fel sau altul”. 

Europarlamentarul AUR Adrian Axinia susține că „nu vedem nicio diferență între Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu" privind felul în care a fost gestionată economia României și că PSD „poartă o mare parte din vină":

„Se pare că și-au dat seama și vor să repare acest lucru semnând moțiunea de cenzură."

Întrebat de corespondentul Digi24.ro la Parlamentul European dacă este un prim pas spre o guvernare comună PSD-AUR, acesta a transmis:

„Nu cred că este vorba despre acest lucru. Noi facem ceea ce le-am promis românilor: dăm jos guvernul. Este posibil ca, după ce cade guvernul Bolojan, cei de la PNL să se regrupeze în spatele unui nou lider și să refacă alianța cu PSD.

Ce le-ar fi promis Nicușor Dan reprezentanților PSD 

Europarlamentarul AUR susține că formațiunea s-a grăbit să vină cu o moțiune de cenzură acum, deși era programată pentru luna mai, din cauza unei promisiuni pe care Nicușor Dan ar fi făcut-o liderilor PSD. 

„S-a grăbit foarte mult în a semna demisiile miniștrilor și, pe surse, am aflat că le-ar fi promis pesediștilor că va rezolva situația într-un fel sau altul, inclusiv prin Curtea Constituțională. De aici și graba noastră cu moțiunea. (...) Nicușor Dan voia să scoată AUR din joc. Putea să depună o moțiune de cenzură, dar exista riscul ca PSD să nu o mai voteze, a explicat acesta. 

Cu alte cuvinte, Adrian Axinia susține că, în cazul în care Curtea Constituțională ar fi semnalat un conflict între Guvern și Parlament, având în vedere schimbarea structurii politice la Palatul Victoria, cabinetul Bolojan ar fi fost forțat să vină pentru un nou vot de încredere în Legislativ, iar o moțiune de cenzură nu ar mai fi fost relevantă. Astfel, AUR nu ar fi putut plusa cu nimic în scandalul politic. 

„A fost extrem de distractiv să vedem cât de mult s-au chinuit”

„Au existat discuții neoficiale cu toate partidele. Pentru mine a fost chiar distractiv văzând în spațiul public cât de mult s-au chinuit PNL, PSD și USR să ne curețe de unele etichete puse pe nedrept. Mă refer la poziția noastră împotriva UE și pro Rusia. A fost extrem de distractiv să vedem cât de mult s-au chinuit. Totul în încercarea de a ne coopta într-o asociere, a mai spus Axinia. 

„Un mare vinovat pentru situația din România este PSD

Întrebat dacă exclude o alianță PSD-AUR pe viitor, acesta a repetat că „un mare vinovat pentru situația din România este PSD.

