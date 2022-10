A fost semnat acordul de Parteneriat 2021-2027 dintre CE şi România. Ciucă: Pas important pentru dezvoltarea României

Acordul de Parteneriat 2021-2027 dintre Comisia Europeană şi România a fost semnat, miercuri, la Alba Iulia, de comisarul european pentru Coeziune şi Reforme, Elisa Ferreira, premierul Nicolae Ciucă şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.

„Acordul de parteneriat al României cu Uniunea Europeană pentru perioada 2021-2027, pe care tocmai ce l-am semnat, reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unor proiecte care corespund atât obiectivelor de politici europene, cât şi obiectivelor de politici naţionale pentru dezvoltarea României. Şi, sigur, sunt de asemenea avute în vedere soluţionarea provocărilor curente cu care ne confruntăm pe scena economică, geopolitică şi socială”, a spus Nicolae Ciucă.

El a spus că „politica de coeziune reprezintă principalul instrument prin care se diminuează diferenţele de dezvoltare dintre regiunile noastre şi trebuie să rămână prioritară până când disparităţile de dezvoltare vor fi corectate”, potrivit Agerpres.

„Concret, acest nou parteneriat aduce un program de aproximativ 45 de miliarde de euro, din care aproximativ 31 de miliarde sunt fonduri europene, iar 14 miliarde sunt fonduri naţionale. Banii vor fi alocaţi pentru a dezvolta infrastructura de transport, din domeniul sănătăţii, dezvoltare durabilă, dezvoltare inteligentă şi digitalizare, desigur programele de educaţie, locuri de muncă, incluziune şi demnitate socială”, a adăugat premierul.

Premierul a evidenţiat modul de cooperare cu Comisia Europeană, la nivelul autorităţilor locale şi naţionale, menţionând că Alba Iulia s-a modernizat cu cele 300 milioane de euro de la Uniunea Europenă, investiţi pentru „a pune în valoare tot ceea ce reprezintă istoria locului, istoria naţională”.

El a spus că reafirmă angajamentul Guvernului pentru cheltuirea transparentă şi eficientă a banilor europeni.

„Am discutat cu doamna comisar toate aspectele legate de Fondurile de coeziune şi fondurile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, vorbim de aproximativ 30 de miliarde de euro şi reafirm angajamentul Guvernului într-un program de transparenţă şi eficientizare a cheltuirii acestor bani, pentru că nu este vorba de nimic altceva decât de, aşa cum spuneam, viitorul României. Ca atare, avem nevoie de coordonare, avem nevoie de specialişti care să fie în măsură să implementeze aceste programe, avem nevoie de capacitatea administrativă, nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel regional”, a adăugat premierul.

Ciucă a menţionat decizia „foarte bună” luată la nivelul coaliţiei pentru descentralizarea coordonării şi monitorizării de la nivel central, menţionând că cele 8 autorităţi de management regional „sunt în măsură să faciliteze implementarea programelor şi absorbţia de fonduri”.

„Ştim foarte bine că până aici am vorbit de o absorbţie nu tocmai lăudabilă în ceea ce priveşte fondurile europene. Astăzi, în discuţia pe care am avut-o cu doamna comisar, am putut cu modestie şi onestitate să recunoaştem că am ajuns la 67% atragere din cadrul multianual 2014-2020. Există spaţiu în continuare să ajungem să depăşim 80% din aceste fonduri. Mai mult decât atât, dumneaei a venit cu veşti bune prin care se oferă posibilitatea ca acele programe care nu vor fi finalizate, să fie analizate, stopate acolo unde sunt şi redimensionate pe cadrul multianual al cărui acord de parteneriat tocmai l-am semnat astăzi. (...) Subliniez încă o dată că avem resursele necesare, avem sprijinul necesar, avem voinţă, trebuie doar dăruire, muncă susţinută şi să ne ducem proiectele până la capăt”, a adăugat Ciucă.

Editor : M.B.