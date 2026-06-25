A promis Ilie Bolojan că votează Guvernul Tomac și s-a răzgândit? Ce spune Nicușor Dan că s-a întâmplat

Întrebat despre despre acuzaţiile PSD că Ilie Bolojan l-a minţit atunci când a făcut nominalizarea de premier Eugen Tomac, Niculor Dan a declarat că aşteptarea sa rezonabilă, şi în cazul lui Eugen Tomac şi a lui Adrian Veştea, care s-a bazat pe nişte discuţii cu nişte lideri, nu s-a materializat, pentru că nişte lideri şi-au schimbat opinia între timp.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în Polonia dacă Ilie Bolojan l-a minţit când a dat de înţeles că votează guvernul Tomac.

„Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut aşteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aş fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veştea, am avut o aşteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Şi într-un caz şi în altul, aşteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe nişte discuţii cu nişte lideri, nu s-a materializat, pentru că nişte lideri şi-au schimbat opinia între timp”, a precizat şeful statului.

Întrebat cine sunt liderii care şi-au schimbat opinia, Nicuşor Dan a răspuns: „Vreau să rămân în formula pe care am spus-o”.

Şeful statului a fost întrebat şi dacă a fost anunţat sau consultat de către Adrian Veştea, înainte să meargă la sediul AUR, ca să negocieze cu George Simion pentru voturi.

„Aşa cum am spus de mai multe ori, l-am desemnat pe domnul Veştea în urma unei aşteptări rezonabile, care nu s-a materializat, mai departe a fost neconstituţional ca eu să mă implic în orice fel în discuţii”, a menţionat Nicuşor Dan.

Întrebar dacă este rezonabil ca în acest moment din acea majoritate să facă parte şi AUR, Nicuşor Dan a precizat că, „în toate discuţiile pe care le-a avut, a militat pentru o majoritate care să susţină un guvern eventual minoritar sau chiar tehnocrat, dar o majoritate care să fie pro-occidentală”.

„Rolul meu constituţional este să desemnez prim- ministrul şi, mai departe de atât nu pot decât să fac apel la responsabilitate”, a explicat Nicuşor Dan.

„Speranţa mea este că o să ajungem la o soluţie politică de guvern cu puteri depline, care să poată să acţioneze până la 31 august. Şi cred că nu e doar a mea”, a mai spus Nicuşor Dan.

Editor : B.E.