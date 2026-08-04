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Abrudean, apel către senatori: De votul pe legea integrității și strategia pentru biodiversitate depind 3,48 miliarde de euro din PNRR

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abrudean la o sedinta de guvern
Foto: gov.ro
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Din articol
„Cu trei miliarde de euro pot fi construite trei spitale regionale”

Președintele Senatului Mircea Abrudean le cere senatorilor să adopte în această săptămână proiectele privind strategia națională pentru biodiversitate și legea integrității. Liberalul avertizează că de îndeplinirea acestor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) depinde accesarea a aproximativ 3,48 miliarde de euro.

Într-o postare pe Facebook, Abrudean spune că, dacă România ratează aceste obiective, „nota de plată nu o vor plăti partidele, ci cetățenii”.

„Săptămâna trecută am reușit să salvăm peste 6,75 miliarde de euro pentru România, dintre care peste 4,25 miliarde din PNRR. A fost un pas important pentru investițiile de care România are nevoie”, a scris Mircea Abrudean, marți pe Facebook.

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Președintele Senatului a precizat că în această săptămână legislativul trebuie să adopte mai multe jaloane esențiale.

„Săptămâna aceasta avem însă în față mai multe jaloane esențiale aflate în dezbaterea Senatului, printre care strategia privind biodiversitatea și legea integrității. Miza totală, pentru toate jaloanele care trebuie îndeplinite până la finalul lunii, este de aproximativ 3,48 miliarde de euro”, a declarat Abrudean.

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„Cu trei miliarde de euro pot fi construite trei spitale regionale”

Liderul Senatului a subliniat importanța sumei pe care România riscă să o piardă dacă jaloanele nu sunt îndeplinite.

„Este o sumă uriașă. Ca ordin de mărime, este comparabilă cu bugetele anuale ale unor ministere importante sau cu investiții publice majore la nivel național. Cu aproximativ 3 miliarde de euro se pot construi trei spitale regionale de urgență. Această sumă este de peste două ori bugetul anual al Capitalei”, a mai scris președintele Senatului.

Mircea Abrudean le-a cerut tuturor senatorilor să voteze proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

„Fac un apel către toți senatorii să trateze aceste proiecte cu responsabilitate. PNRR nu este despre un partid sau altul, ci despre investiții în infrastructură, sănătate, educație și dezvoltarea României. Dacă ratăm aceste jaloane, nota de plată nu o vor plăti partidele, ci cetățenii”, a transmis Mircea Abrudean.

Editor : Ana Petrescu

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