Abrudean: AUR şi PSD au confirmat, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament

AUR şi PSD au confirmat, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament, a transmis marți seară preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), adăugând că aceste două partide lucrează împreună când e vorba de propriile interese, dar nu au venit cu nicio soluţie pentru guvernarea ţării.

„AUR şi PSD au confirmat astăzi, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament. La votul dat pentru noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), PSD a obţinut funcţia de preşedinte, iar AUR o poziţie de vicepreşedinte. Au reuşit încă o dată să găsească o formulă de colaborare, după ce au dărâmat prin moţiune de cenzură un Guvern pro-reforme. Lucrează împreună când e vorba de propriile interese, dar nu au venit cu nicio soluţie pentru guvernarea ţării, deşi a trecut o lună de când au declanşat criza politică în care ne aflăm", a scris liberalul Mircea Abrudean, pe Facebook.

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Abrudean a subliniat că Institutul Cultural Român nu este o instituţie oarecare.

„ICR reprezintă România în plan cultural şi contribuie la promovarea imaginii ţării peste hotare. Votul de astăzi este încă un exemplu al felului în care relaţiile dintre partide se văd mai bine în rezultatele din Parlament decât în declaraţiile publice”, a mai afirmat Abrudean.

Senatul a numit marţi, în plen, noua conducere a Institutului Cultural Român, Corina Încrosnatu, propusă de PSD, fiind aleasă preşedinte al instituţiei, Adriana Gae (propusă de AUR) şi Attila Weinberger (propus de UDMR) - vicepreşedinţi şi 14 membri pentru Consiliul de conducere al instituţiei.

Editor : A.P.