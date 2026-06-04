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Abrudean avertizează asupra unui guvern tehnocrat: „Riscă să prelungească incertitudinea politică”

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Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean, președintele Senatului Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat joi că România are nevoie de un Guvern capabil să continue reformele și să mențină disciplina bugetară, subliniind că viitorul Executiv trebuie să aibă legitimitate politică și capacitatea de a construi majorități funcționale.

„Avem nevoie de un Guvern care NU abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României şi disciplina bugetară. Aceasta este cheia în care trebuie să analizăm viitoarea formulă de guvernare. Aşa cum am mai spus în ultima perioadă, România are nevoie de un Guvern cu legitimitate politică şi capacitatea de a construi majorităţi funcţionale”, a scris Abrudean, joi pe Facebook.

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Acesta a avertizat că o soluție tehnocrată, chiar dacă bine intenționată, poate prelungi incertitudinea politică într-un moment care necesită decizii clare și asumate.

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„În contextul actual, o soluţie tehnocrată, chiar şi acolo unde intenţiile sunt bune, riscă să prelungească incertitudinea politică într-un moment care cere responsabilitate, asumare şi decizii clare”, a precizat liderul liberal.

Abrudean a subliniat că România trebuie să evite revenirea la formule de guvernare asociate cu risipă și privilegii.

„E important să reuşim să menţinem România pe un drum al reformelor şi să nu ne întoarcem la formule care au însemnat risipă şi privilegii”, a adăugat acesta.

Declarațiile vin în contextul în care premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat că își propune să formeze un Guvern alcătuit din specialiști, nu din politicieni.

Președintele Nicușor Dan a transmis, la rândul său, că soluția actuală este desemnarea unui premier independent de partidele parlamentare, dar cu experiență politică.

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Editor : Ana Petrescu

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