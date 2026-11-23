Preşedintele Senatului Mircea Abrudean a susținut că reforma administrativ-teritorială trebuie realizată prin dialog cu toate părţile implicate şi în interesul României, nu pentru „priorităţile sau interesele electorale ale unui partid”. Liberalul a subliniat că simpla comasare voluntară a localităţilor nu reprezintă „o reformă în sine” şi a avertizat asupra implicaţiilor financiare ale unei astfel de măsuri.

„Discuţia despre reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie una foarte serioasă şi transpartinică, să-i spunem, pentru că, evident, fiecare partid declară că are ca prioritate reforma administrativ-teritorială, în practică lucrurile au funcţionat cam greu şi acum e cam complicat să vii pe repede înainte să propui o variantă de reformă. În cazul PSD, am văzut comasarea voluntară care există şi acum în lege, nu este o reformă în sine, muţi discuţia alipind 400 de comune la nişte oraşe sau municipii, acolo e o discuţie şi despre costuri, adică vor creşte automat impozitele pentru cei care vin din comune. Înţeleg că s-a propus şi un stimulent financiar pentru acele unități administrativ-teritoriale, trebuie văzut de unde să iau banii, adică sunt nişte chestiuni foarte complicate", a explicat Abrudean, luni la Palatul Parlamentului.

PNL propune o comisie specială în Parlament pentru reorganizarea administrativă

Preşedintele Senatului a amintit că PNL a propus înfiinţarea unei comisii speciale a Parlamentului care să analizeze reforma administrativ-teritorială. El a subliniat că modificarea structurii administrative a ţării, după 60 de ani, trebuie să fie rezultatul unei dezbateri ample, cu participarea tuturor celor implicaţi.

„Noi am propus înfiinţarea unei comisii speciale a Parlamentului, am depus la Biroul permanent solicitări în acest sens. Avem pe următoarea şedinţă a Birourilor permanente reunite acest proiect de hotărâre care exact asta prevede: înfiinţarea unei comisii speciale care să discute cu toată lumea, în cadrul unei dezbateri serioase, cu specialişti, cu Academia, cu toţi cei implicaţi despre acest proiect, adică nu trebuie luat ca un narativ de moment de a puncta în vreun fel electoral. Nu despre asta este vorba. E o chestie foarte serioasă. Vorbim de modificarea structurii administrative după 60 de ani, iar asta se face prin dezbatere, prin dialog cu toată lumea, nu doar în interiorul unui partid sau cu cei pe care cineva îi doreşte la masă”, a precizat Mircea Abrudean.

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Potrivit lui Abrudean, liberalii nu intenţionează să susţină printr-un simplu vot un proiect de o asemenea importanţă, fără o analiză prealabilă. Acesta a amintit că PNL a încercat deja să promoveze o reformă a administraţiei locale în timpul mandatului Guvernului Bolojan, însă demersul ar fi fost blocat de PSD.

„Noi am discutat despre reorganizarea administrativ-teritorială şi despre reforma administrativă inclusiv în mandatul Guvernului Bolojan, în care am încercat o reformă administrativă, respectiv de reducere a cheltuielilor în administraţia locală, care a fost blocată de PSD vreo nouă luni. E un pic complicat să vii acum să spui: domnule trebuie rezolvată chestiunea asta şi trebuie să votaţi. Nu merge aşa. Vom analiza cu siguranţă un proiect serios, avem şi noi propriul nostru proiect cu care vom veni şi lucrurile, repet, nu trebuie făcute în grabă”, a adăugat preşedintele Senatului.

Abrudean invocă modelul regiunilor de dezvoltare din 1998

Liderul liberal a făcut referire şi la procesul prin care România a stabilit, în 1998, actuala împărţire în regiuni de dezvoltare, structură care are un rol important în atragerea fondurilor europene. El a susţinut că o reorganizare administrativă nu poate fi făcută în câteva luni, fără consultări şi dezbateri.

„Pentru acea lege din 1998 au fost discuţii, dezbateri cu toată lumea şi cu specialiştii Băncii Mondiale şi ai altora timp de doi ani. Nu poţi să vii acum în câteva luni să spui că trebuie să refacem harta României că aşa vrem noi. Nu merge aşa. Este absolut necesară, am constatat asta de atâta vreme, şi cred că e timpul ca toată lumea să se pună la masă şi să facă ceea ce trebuie pentru România, nu pentru priorităţile unui partid sau interesele electorale ale altuia să desenăm harta în funcţie de cum ne convine, nu aşa se face”, a transmis Abrudean.

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PSD pregăteşte consultări în ţară pentru comasarea voluntară a localităţilor

În acest context, preşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni că social-democraţii au stabilit un calendar de deplasări în ţară pentru a discuta cu cetăţenii şi cu primarii despre beneficiile comasării voluntare a unor localităţi.

Ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, a anunţat, vinerea trecută, publicarea în transparenţă decizională a proiectului de ordonanţă de urgenţă privind comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit ministrului, angajaţii primăriilor care intră în acest proces îşi vor păstra posturile timp de cel puţin un an, iar impozitele pe locuinţe şi terenurile intravilane vor fi reduse la jumătate, pentru o perioadă de cinci ani.

Editor : A.P.