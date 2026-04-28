Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat, marți la Digi24, că nu are motiv să demisioneze de la șefia forului legislativ, pentru că nu PNL a creat această criză politică.

„Nu intru în dialog prin intermediul presei cu colegii mei. N-am motive să răspund. N-am motive să demisionez în acest moment, pentru că nu a generat PNL o criză politică. Așa că, dacă va veni momentul, n-am o problemă”, a precizat Mircea Abrudean, întrebat la Digi24 cum îi răspunde lui Sorin Grindeanu, care a spus că va demisiona de la șefia Camerei după ce își dă demisia liberalul de la Senat.

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a declarat, marți, că nu va mai demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Liderul PSD a invocat existența protocolului politic al coaliției și faptul că premierul Ilie Bolojan nu a plecat de la șefia Guvernului și nici liberalul Mircea Abrudean de la conducerea Senatului.

Abrudean a mai spus că, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, responsabilitatea formării unei noi majorități și a unui nou guvern revine partidelor care au inițiat și votat demersul.

El a subliniat că PNL nu va mai intra într-o coaliție cu PSD, dacă social-democrații susțin căderea actualului Executiv.

Responsabilitatea, în cazul trecerii moțiunii

„În situația în care această moțiune va trece, sigur că responsabilitatea principală este a celor care dau jos Guvernul. Au responsabilitatea de a pune ceva în loc, pentru că asta este regula democratică. Cine dă jos Guvernul trebuie să-și vină cu soluția. Soluția trebuie să vină din partea PSD-AUR, pentru că ei sunt cei care vor vota această moțiune de cenzură. Legat de numărul semnăturilor de pe o moțiune de cenzură, așa cum ne arată istoria recentă a parlamentarismului, nu întotdeauna semnăturile echivalează și cu voturile”, a afirmat Abrudean.

El a amintit și precedentele din Parlament.

„Vă reamintesc am avut moțiuni depuse de opoziția de la momentul respectiv, AUR, PACE și ceilalți semnatari care n-au întrunit numărul de voturi aferent numărului de semnături. Deci, aici e o altă discuție. Sigur că vom vedea ce se întâmplă atunci când vom fi la vot, dar dacă asta se va întâmpla, PNL, conform deciziei pe care a asumat-o în două rânduri în ultima perioadă, nu va mai face parte dintr-o coaliție cu PSD. Acest lucru este cert, a fost votat în una limitată de către Biroul Politic Național al PNL. A fost afirmat de către președintele partidului ca urmare a acestui vot. Deci, o soluție foarte la îndemână pentru PNL va fi să intre în opoziție, dacă nu se găsesc alte formule care exclud PSD din ecuația unei posibile susțineri în coaliție”, a completat Abrudean.

PNL exclude o colaborare cu PSD

Președintele Senatului a reiterat că liberalii au decis în mod unanim să nu mai colaboreze cu PSD în cazul în care social-democrații votează moțiunea.

„Cred că și colegul meu Ionuț Stroe a fost prezent la cel puțin una din cele două ședințe ale PNL la care s-a votat în unanimitate această decizie de a nu mai fi parte a unei coaliții cu PSD. Deci excludem o colaborare cu PSD. În momentul în care depun și votează o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Nu știu să se fi schimbat ceva de atunci. Eu am spus-o și ieri. Consider că Partidul Național Liberal este un partid serios, este cel mai vechi partid din România, o istorie impresionantă și dacă decidem ceva, acea decizie rămâne asumată și fermă”, a mai subliniat președintele Senatului.

Abrudean a adăugat că orice eventuală renegociere ar trebui să respecte decizia forurilor statutare ale partidului.

„Orice altă revenire la masa negocierilor nu poate fi făcută în afara deciziei luate de Biroul Politic Național. Este o chestiune de decență, este o chestiune care ține de demnitatea unui partid. În momentul în care alt partid îți impune premierul sau miniștrii, înseamnă că n-ai cum să mai fie un partid serios. Dacă accepți acest lucru, accepți că ești un breloc sau anexă a altor partide din coaliție, ceea ce PNL nu are cum să accepte. Deci, în continuare, din punctul meu de vedere, decizia rămâne fermă și eu cred, repet, că PNL este un partid serios”, a completat el.

Despre riscul unor acuzații de trădare

Întrebat dacă există riscul unor acuzații de trădare în interiorul partidului, în eventualitatea în care Ilie Bolojan ar pierde funcția de premier, Abrudean a răspuns: „În politică, orice este posibil. Am mai spus asta. Istoria recentă ne arată și ne confirmă acest lucru. Eu sper că nu vom ajunge în această situație”.

„Sper că am învățat din istorie destule și sper să fim consecvenți și fermi în spatele președintelui PNL, prim-ministru în funcție în acest moment, pe care întreg partidul l-a chemat să vină să salveze partidul la acel moment, în alegeri. A făcut asta, a venit și a ales să își asume o responsabilitate enormă, cea de a fi prim-ministru într-un guvern de coaliție, într-o situație complicată pentru România. A făcut ceea ce trebuie pentru România. A deranjat evident și asta se poate vedea foarte ușor, motiv pentru care sigur că încearcă unii să-l dea jos, dar eu cred că PNL va fi în continuare ferm în spatele premierului și președintelui Ilie Bolojan”, a conchis Abrudean.

