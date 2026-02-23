Abrudean: „Nu ştiu cum putem cuantifica această userizare a lui Ilie Bolojan”. Mesaj pentru vocile critice din PNL

Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat luni că nu știe în ce măsură premierul Ilie Bolojan „s-a userizat” și a subliniat că nu vede cum ar putea fi cuantificată o astfel de afirmație, precizând că el personal nu a observat acest lucru.

„Critici pot să existe, ca şi declaraţii politice, cred că sunt mult prea multe în spaţiul public, dar sigur că nu poate să oprească nimeni pe politicieni să facă declaraţii politice la orice nivel, dar cred că trebuie să ne uităm un pic la fapte, la cifre. Nu ştiu în ce măsură s-a userizat Ilie Bolojan, nu ştiu cum putem cuantifica această userizare despre care se vorbeşte. Eu n-am observat acest lucru. Nu cred că e cazul”, a declarat liberalul Mircea Abrudean, despre criticile la adresa premierului Ilie Bolojan că ar fi mai apropiat de USR, scrie News.ro.

El a subliniat că Ilie Bolojan este președintele Partidul Național Liberal, este liberal și a primit un vot de încredere covârșitor la ultima ședință a Biroului Politic Național.

„Nu cred că are sens să se discute în spaţiul public despre acest subiect. Acei lideri PNL au dat un vot de încredere premierului Bolojan la ultimul BPN, sau mă rog, au fost 3 care nu i-au dat acest vot de încredere, deci eu trag concluzia că PNL îl susţine în continuare pe Ilie Bolojan pentru că are toate argumentele să o facă”, a menţionat Abrudean, referindu-se la liberalii nemulţumiţi.

Pe 8 februarie, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov Hubert Thuma a afirmat că îi reproşează lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a PNL și a explicat că, la cabinetul acestuia de la Guvern, sunt mai mulţi cei de la USR şi REPER decât de la PNL.

În replică, Ilie Bolojan a răspuns, la Digi24, acuzațiilor lui Thuma și a declarat că în urmă cu câteva luni nimeni nu s-a „înghesuit” să-și asume funcția de premier și s-a întrebat de ce nu au venit alții cu soluții când a fost foarte dificil.

Editor : Ana Petrescu