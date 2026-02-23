Live TV

Abrudean: „Nu ştiu cum putem cuantifica această userizare a lui Ilie Bolojan”. Mesaj pentru vocile critice din PNL

Data publicării:
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Mircea Abrudean, președintele Senatului / Foto: Profimedia Images

Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat luni că nu știe în ce măsură premierul Ilie Bolojan „s-a userizat” și a subliniat că nu vede cum ar putea fi cuantificată o astfel de afirmație, precizând că el personal nu a observat acest lucru.

„Critici pot să existe, ca şi declaraţii politice, cred că sunt mult prea multe în spaţiul public, dar sigur că nu poate să oprească nimeni pe politicieni să facă declaraţii politice la orice nivel, dar cred că trebuie să ne uităm un pic la fapte, la cifre. Nu ştiu în ce măsură s-a userizat Ilie Bolojan, nu ştiu cum putem cuantifica această userizare despre care se vorbeşte. Eu n-am observat acest lucru. Nu cred că e cazul”, a declarat liberalul Mircea Abrudean, despre criticile la adresa premierului Ilie Bolojan că ar fi mai apropiat de USR, scrie News.ro.

El a subliniat că Ilie Bolojan este președintele Partidul Național Liberal, este liberal și a primit un vot de încredere covârșitor la ultima ședință a Biroului Politic Național.

„Nu cred că are sens să se discute în spaţiul public despre acest subiect. Acei lideri PNL au dat un vot de încredere premierului Bolojan la ultimul BPN, sau mă rog, au fost 3 care nu i-au dat acest vot de încredere, deci eu trag concluzia că PNL îl susţine în continuare pe Ilie Bolojan pentru că are toate argumentele să o facă”, a menţionat Abrudean, referindu-se la liberalii nemulţumiţi.

Pe 8 februarie, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov Hubert Thuma a afirmat că îi reproşează lui Ilie Bolojan o anumită încercare de USR-izare a PNL și a explicat că, la cabinetul acestuia de la Guvern, sunt mai mulţi cei de la USR şi REPER decât de la PNL.

În replică, Ilie Bolojan a răspuns, la Digi24, acuzațiilor lui Thuma și a declarat că în urmă cu câteva luni nimeni nu s-a „înghesuit” să-și asume funcția de premier și s-a întrebat de ce nu au venit alții cu soluții când a fost foarte dificil.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
soldati rusi urcati in avion
2
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
4
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
steaguri ue si iran
5
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din PNRR. „Mă refer inclusiv la revocări din funcție”
liderii coalitie
Coaliția a bătut palma pe tăierile din administrație și relansarea economică. Modificări și în privința taxelor. Ce măsuri au decis
mihai fifor
PSD îl atacă pe premier chiar în timpul ședinței pe buget a Coaliției. Fifor: Reforma lui „Ilie Sărăcie” s-a transformat într-o povară
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face treaba. L-aş întreba pe Ciolacu - Ai făcut sau nu 9,3% deficit? ”
Radu Miruță.
Radu Miruță, despre scandalul normei de hrană în cazul militarilor: „N-a venit Ilie Bolojan cu această propunere”
Recomandările redacţiei
potra georgescu
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va...
2025-11-21-6928
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat...
aeronava hisky in zbor
Avion întors de urgență. Companiile aeriene critică reacția...
Ultimele știri
Amenzi de 44.000 de lei date luni în centrul Bucureşti pentru agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care nu au deszăpezit
Ambasada Ucrainei la Bucucurești: „Nicio școală cu predare în limba română nu va fi închisă în 2027”
Cât va costa reconstrucția Ucrainei după război: Un nou raport internațional indică estimări fără precedent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de...
Fanatik.ro
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Cum îl descrie Sorana Cîrstea pe fostul iubit, Alexandru Țiriac. Jucătoarea de tenis s-a separat după 5 ani...
Adevărul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării...
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”