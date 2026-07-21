Abrudean: PNL este pregătit pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului. „Putem închide jaloanele din PNRR până la sfârșitul lunii”

Președintele Senatului și vicepreședintele PNL, Mircea Abrudean, a afirmat că România poate închide până la sfârșitul lunii jaloanele restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dacă există voință politică din partea tuturor formațiunilor care susțin că nu vor ca țara să piardă fondurile europene.

Într-o postare publicată pe Facebook, liberalul a transmis că Partidul Național Liberal este pregătit pentru convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare, săptămâna viitoare, în vederea adoptării legislației necesare îndeplinirii jaloanelor asumate prin PNRR.

„Putem închide jaloanele restante din PNRR până la sfârșitul lunii, dacă există voința politică a tuturor celor care susțin public că nu vor să pierdem banii din PNRR”, a scris Mircea Abrudean.

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Potrivit acestuia, miza este una majoră pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsura importanței acestor reforme.

„PNL e pregătit pentru o sesiune parlamentară extraordinară organizată săptămâna viitoare, pentru adoptarea legislației restante din PNRR. Miza e foarte importantă pentru România, iar responsabilitatea partidelor trebuie să fie pe măsură”, a adăugat liderul liberal.

Abrudean s-a referit și la viitoarea lege a salarizării, despre care spune că trebuie să elimine inechitățile din sistemul public și să respecte principiul egalității de tratament.

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„Legea salarizării trebuie să fie una corectă. Avem nevoie de o lege care să elimine inechitățile și să respecte principiul «la muncă egală, plată egală». La fel de important este să nu mai fie făcute promisiuni electorale fără acoperire. Nu mai putem construi politici pe promisiuni care nu pot fi finanțate”, a transmis Mircea Abrudean.

Editor : Ana Petrescu