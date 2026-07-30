Preşedintele Senatului Mircea Abrudean a anunţat joi, după respingerea proiectului de lege privind integritatea, că acesta va fi redepus în Parlament fără cele două amendamente introduse de PSD și contestate de PNL și USR. Unul dintre amendamente se referă la sancționarea retroactivă a faptelor de conflict de interese și incompatibilitate prin pierderea mandatului, iar celălalt la eliminarea obligației demnitarilor de a declara banii cash deținuți.

„Legea privind unele măsuri în domeniul integrităţii a fost respinsă, nu a fost aprobată de plenul Senatului. PNL nu a votat această lege din motivele clare invocate de liderul de grup, Daniel Fenechiu, la Comisia juridică, unde, din păcate, am constatat că au fost introduse două amendamente faţă de propunerea de la Camera Deputaţilor. Unul dintre ele ar fi dus la declararea neconstituţională a acestei legi, deci la periclitarea jalonului de 770 de milioane de euro. Vorbim de retroactivitatea unor prevederi, lucru care este evident neconstituţional, fără să fii specialist în drept poţi constata asta”, a precizat Abrudean, joi la Parlament.

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Amendamentul privind banii cash, contestat de PNL

Preşedintele Senatului a explicat că PNL a contestat și cel de-al doilea amendament introdus de PSD, referitor la declararea sumelor cash deținute de demnitari.

„Este iarăşi un amendament introdus în ultima clipă de cei de la PSD, astfel că am decis să nu votăm această lege şi, împreună cu colegii de la USR, să redepunem mâine dimineaţă legea în forma corectă, fără aceste două amendamente, ea urmând să intre pe circuitul parlamentar şi să fie aprobată până la finalul lunii, pentru a ne încadra în termenul aferent jalonul”, a adăugat Abrudean.

Abrudean susține că există suficient timp pentru ca proiectul să fie adoptat până la termenul stabilit în cadrul PNRR. Preşedintele Senatului a anunţat că a convocat o sesiune extraordinară în perioada 4-6 august.

În sesiunea respectivă ar urma să fie dezbătută Strategia privind biodiversitatea și planul de acțiune aferent. Documentele au fost aprobate inițial de Guvern prin hotărâre, contestată ulterior în instanță de social-democrați și apoi depusă ca propunere legislativă.

„De asemenea, legea privind integritatea poate fi depusă şi aprobată în această sesiune fără probleme”, a apreciat Mircea Abrudean.

Întrebat ce se va întâmpla dacă PSD va redepune amendamentele contestate, Abrudean a răspuns: „Vom vedea ce se întâmplă”.

Abrudean: „Toată lumea îşi doreşte aprobarea acestor bani”

Preşedintele Senatului a subliniat că Parlamentul are la dispoziție mai puțin de o lună pentru adoptarea proiectelor necesare deblocării fondurilor europene.

„Prima cameră este Camera Deputaţilor în cazul legii privind integritatea, suntem în mai puţin de o lună până la finalizarea termenului pentru aprobarea tuturor banilor din PNRR, aşa cum au declarat toate forţele politice din Parlament, că toată lumea îşi doreşte aprobarea acestor bani. Eu cred că nu va fi o problemă să fie convocate atâtea sesiuni extraordinare câte este nevoie pentru a închide aceste jaloane pentru o formă corectă agreată şi care să nu pună în pericol ratarea jaloanelor”, a spus preşedintele Senatului.

Mircea Abrudean a descris ședința de plen de joi drept una tensionată, dar a subliniat că Senatul a adoptat mai multe proiecte importante.

Conform acestuia, şedinţa de plen de joi a fost „puţin mai tensionată la un moment dat”, însă până la urmă s-a reuşit salvarea banilor europeni şi să se îmbunătăţească securitatea României prin aprobarea Acordului SAFE.

Abrudean a amintit că în plen au fost aprobate Codul urbanismului şi amenajării teritoriului, o lege despre care a spus că este extrem de importantă și care are o valoare de 972 de milioane de euro, adică „valoarea unui spital regional cu toate dotările aferente”.

Senatul a aprobat, de asemenea, proiectul privind decarbonizarea sistemului energetic, cu o valoare de 972 de milioane de euro.

„Ambele au trecut de plenul Senatului, vor merge la promulgare”, a menţionat el.

Printre proiectele adoptate joi se află și legea privind Acordul SAFE pentru România, care permite accesarea unui împrumut de aproape 17 miliarde de euro pentru finanțarea cheltuielilor de apărare.

Abrudean a adăugat că au fost adoptate şi alte trei proiecte de aprobare a unor măsuri fiscal-bugetare, despre care a spus că sunt necesare și urgente în condițiile în care Guvernul este interimar și nu poate emite ordonanțe de urgență.

Potrivit acestuia, actele normative permit, printre altele, continuarea activității Romatsa.

Proiectul privind integritatea a picat la vot

Senatul a respins joi proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, după ce acesta fusese adoptat miercuri de Camera Deputaţilor.

Proiectul a primit 55 de voturi „pentru”, în condițiile în care, fiind lege organică, erau necesare 65 de voturi favorabile.

Liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu anunțase că parlamentarii liberali nu vor participa la vot, după ce propunerea sa de retrimitere a proiectului la comisie fusese respinsă.

Unul dintre amendamentele contestate, depus de PSD, prevede că „persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii”.

Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat anterior că acest amendament este neconstituțional și că îl vizează.

Cel de-al doilea amendament vizează eliminarea obligaţiei de a include sumele cash în declaraţia de avere a demnitarilor.

Editor : Ana Petrescu