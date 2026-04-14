Abrudean: Rezultatul votului din Ungaria este un semnal de stabilitate pe care România nu are voie să îl ignore

Data publicării:
mircea abrudean
Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus marţi că rezultatul votului din Ungaria este un semnal de stabilitate pe care România nu are voie să îl ignore şi are datoria morală şi politică să îşi menţină parcursul fără ezitare, să rămână un pilon de stabilitate în regiune.

„Dincolo de nume, regimuri sau retorică politică, trebuie să privim la ceea ce contează cu adevărat: dorinţa oamenilor de a trăi într-un spaţiu sigur, predictibil şi ancorat în valorile europene”, a spus marţi preşedintele Senatului, potrivit News.ro.

Abrudean a mai arătat că, „dacă vecinii noştri aleg stabilitatea, România are datoria morală şi politică să îşi menţină parcursul fără ezitare, să rămână un pilon de stabilitate în regiune”.

„De aceea am tot spus în ultima perioadă că nu ne putem permite crize politice artificiale, generate fără motive serioase. România are nevoie de linişte, de continuitate. Într-o Europă aflată la răscruce, responsabilitatea înseamnă să punem stabilitatea ţării deasupra oricăror jocuri politice de moment”, a subliniat Abrudean.

Péter Magyar, un conservator proeuropean, a obţinut o victorie în alegerile legislative din weekend, în care partidul său, Tisza, a obţinut două treimi dintre mandatele din Parlamentul unicameral ungar, punând astfel capăt perioadei de 16 ani de când Viktor Orbán se afla la putere.

Editor : M.B.

