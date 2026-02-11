Live TV

Abrudean: România va pierde, probabil, 231 milioane de euro după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. E o situaţie tristă

România va pierde, probabil, 231 milioane de euro odată cu decizia Curţii Constituţionale de a amâna pentru a cincea oară proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, a spus miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

„231 de milioane de euro! Asta este suma pe care România e probabil să o piardă odată cu decizia Curţii Constituţionale de astăzi de a amâna pentru a 5-a oară reforma pensiilor magistraţilor. Într-o Românie dezbinată, greu încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, cerute de români, de Europa, de partenerii noştri, asumate prin PNRR, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort", a scris Abrudean pe Facebook.

„Nu cred că mai e nevoie să adăugăm ceva la asta. Doar că e o situaţie tristă, iar România are de suferit”, a punctat preşedintele Senatului.

Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor, amintește Agerpres.

Surse din CCR au precizat că s-a decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanţa supremă de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor. Instanţa supremă consideră că măsurile din proiectul Guvernului „pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraţilor în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”.

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare, vinerea trecută, Curţii Constituţionale în care arăta că amânarea deciziei privind pensiile magistraţilor ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.

