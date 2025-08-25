Abrudean: Susţin potenţialul României de a fi hub logistic în perspectiva reconstrucţiei Ucrainei şi gestionarea efectelor războiului

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că a susţinut potenţialul strategic al României de a deveni un hub logistic în perspectiva reconstrucţiei Ucrainei, dar şi gestionarea efectelor războiului din apropierii ţării noastre.

Mircea Abrudean a fost prezent, luni, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române.

„Ne aflăm într-un context regional şi internaţional marcat de instabilitate şi tensiuni geopolitice accentuate, în care agresiunea Rusiei asupra Ucrainei continuă să afecteze echilibrele strategice ale întregii regiuni. Este foarte important ca în aceste momente să fim puternici şi să trasăm împreună direcţii de acţiune care să consolideze o politică externă pragmatică, coerentă şi adaptată provocărilor”, a declarat preşedintele Senatului, conform News.ro.

El a menţionat că diplomaţia parlamentară a devenit în ultimii ani o componentă esenţială a politicii externe a României, completând şi consolidând diplomaţia clasică.

„Prin participarea Senatului la reţele şi organisme parlamentare internaţionale, prin schimburi bilaterale şi printr-un dialog constant, am reuşit să întărim relaţiile României cu aliaţii şi partenerii noştri externi, dar şi valorile democratice pe care le împărtăşim. Componenta politică a acestei diplomaţii este întărită şi de cooperarea comisiilor parlamentare de specialitate cu structurile omoloage din legislativele altor state, creând astfel un cadru de dialog profesional şi eficient, orientat către rezultate concrete şi parteneriate durabile”, a mai afirmat Mircea Abrudean.

El a adăugat că în cadrul vizitelor externe a susţinut potenţialul României de a deveni un hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei.

„În contextul agendei anului 2025 şi al perspectivelor pentru anii următori, diplomaţia parlamentară are potenţialul de a răspunde unor provocări majore şi de a valorifica oportunităţi semnificative. Personal, în cadrul vizitelor externe şi întâlnirilor bilaterale pe care le-am avut, am susţinut potenţialul strategic al ţării noastre de a deveni un hub logistic în perspectiva reconstrucţiei Ucrainei şi gestionarea efectelor războiului din proximitatea noastră”, a subliniat preşedintele Senatului.

El a precizat că pentru România se conturează oportunităţi strategice de care trebuie să profite.

„În paralel, se conturează şi oportunităţi strategice de care România trebuie să profite: extinderea cooperării în cadrul Uniunii Europene şi NATO, crearea de parteneriate cu economii emergente, susţinerea obiectivelor globale privind schimbările climatice şi dezvoltarea durabilă, precum şi promovarea proiectelor de ţară, cel mai important acum fiind aderarea României la OCDE, un obiectiv strategic naţional”, a mai declarat Mircea Abrudean.

