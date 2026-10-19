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„Acest guvern nu ar merita”. Mureșan anunță de ce PNL va vota Executivul Niculescu, chiar dacă „nu va reduce inflația sau TVA”

Data publicării:
2026-09-30-8162
Ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care s-a votat și dezbătut învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan, la Palatul Parlamentului din București, 30 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Siegfried Mureșan, fosta propunere pentru funcția de premier din partea PNL a anunțat pe rețelele sociale motivele din spatele deciziei de a acorda votul de încredere Executivului Niculescu. Potrivit liberarlului, moșternitorii brătienilor nu cred că noul Guvern va reuși „ crească pensiile, să crească salariile, să reducă inflația, să reducă TVA, să reducă prețul benzinei și al motorinei, să reducă deficitul”.

Lideul PNL a scri pe rețelele sociale: „Credeți că PSD va reuși să crească pensiile, să crească salariile, să reducă inflația, să reducă TVA, să reducă prețul benzinei și al motorinei, să reducă deficitul? Toate în același timp?

Nici noi.

Așteptările noastre sunt minime: să vină cu rectificarea bugetară, să propună bugetul pentru 2027 și să nu crească deficitul.
În condiții normale, acest guvern nu ar merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la declanșarea crizei generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern.”

 

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Editor : A.R.

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