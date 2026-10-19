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Exclusiv Acordul politic dintre Ilie Bolojan și Luca Niculescu. PNL promite să nu dea jos guvernul până în martie, dar cu unele condiții (surse)

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
pnl inquam photos george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Cum arată acordul PNL-Niculescu Înțelegerea privind deficitul Condițiile vagi impuse de PNL pentru a asigura liniștea politică a Guvernului

Conducerea PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, a semnat duminică acordul politic prin care își asumă să susțină Cabinetul Luca Niculescu în Parlament. Potrivit documentului consultat de Digi24, liberalii promit să nu inițieze sau să susțină o moțiune de cenzură până la 1 martie 2027, „cu excepția situației în care sunt încălcate principiile și angajamentele prevăzute în prezentul acord sau principiile bunei guvernări”. Totuși, PNL își rezervă dreptul de a ataca miniștrii, prin moțiuni simple.

Cum arată acordul PNL-Niculescu

„România se află de mai multe luni într-o situație de interimat guvernamental, cu efecte directe asupra capacității Executivului de a lua decizii complete și de a gestiona în condiții normale finalul exercițiului bugetar, funcționarea instituțiilor publice, finanțarea serviciului datoriei și pregătirea anului 2027.

Rectificarea bugetară nu mai poate fi amânată fără costuri administrative și sociale. Menținerea interimatului nu permite construirea în timp util a unui buget credibil pentru 2027 și continuarea corectării  dezechilibrelor fiscale.

În aceste condiții, formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline este o necesitate instituțională și economică.

Prin urmare, părțile convin semnarea unui acord politic punctual și limitat la scopul său”, se arată în preambulul acordului politic.

PNL susține, însă, că acest acord nu reprezintă un acord de Coaliție, motiv pentru care nu limitează „dreptul partidului de a susține sau de a respinge, de la caz la caz, proiectele și măsurile Executivului”. Cu alte cuvinte, liberalii și-au dat acordul să susțină Cabinetul Niculescu, însă nu i-au oferit un cec în alb pentru toate măsurile pe care le va adopta guvernul împreună cu miniștrii săi.

Înțelegerea privind deficitul

În acordul consultat de Digi24, Luca Niculescu își asumă să ajungă la un deficit de 5,3% din PIB anul viitor:

„Părțile își asumă respectarea angajamentelor României, asumate prin PNRR,  privind atingerea țintei de deficit bugetar pentru 2027 - 5,3% din PIB”.

În privința rectificării și a bugetului pentru anul viitor, părțile au stabilit:
 
„Rectificarea bugetară se va realiza cu respectarea angajamentelor financiare asumate și cu implementarea reformelor necesare pentru o funcționare eficientă a instituțiilor statului român.

Partidul Național Liberal va susține adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027, cu respectarea procesului de consolidare fiscala și cu încurajarea investițiilor în economia românească, fără creșterea cheltuielilor care nu au acoperire în venituri.”

Condițiile vagi impuse de PNL pentru a asigura liniștea politică a Guvernului

Prin acordul semnat duminică, liberalii îi promit lui Luca Niculescu să nu inițieze sau să susțină niciun demers care poate conduce la demiterea Guvernului în primele cinci luni de funcționare, adică până în martie 2027, dacă respectă „principiile bunei guvernări”.

„Partidul Național Liberal se angajează să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la data de 01.03.2027, cu excepția situației în care sunt încălcate principiile și angajamentele prevăzute în prezentul acord sau principiile bunei guvernări.

Partidul Național Liberal își păstrează libertatea de a vota moțiuni simple, cu excepția obligațiilor asumate în mod expres prin prezentul acord”, reiese din document.

În plus, liberalii îi cer lui Luca Niculescu să respecte, printre altele, statutul PNL de partid de opoziție:

„Premierul se angajează să asigure respectarea principiilor democrației parlamentare, integrității în exercitarea funcțiilor publice, regulile de transparență instituțională precum și statutul Partidului Național Liberal de partid de opoziție.”

Nu în ultimul rând, PNL și-a luat angajamentul să susțină „în Parlament inițiativele Guvernului României care au ca obiectiv consolidarea capacității de apărare a țării și care decurg din angajamentele asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene”.

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