Fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu lansează acuzații privind legăturile dintre două firme care au participat la o licitație pentru exploatarea lemnului din Parcul Național Cheile Nerei și familia președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Potrivit acesteia, cele două societăți sunt conduse de un tată și fiul său, care sunt rude prin alianță cu liderul PSD.

Acuzațiile fostului ministru al Mediului au fost făcute în urma unei vizite în Parcul Național Cheile Nerei. Diana Buzoianu susține că a descoperit mai multe zone în care arbori sănătoși erau marcați pentru exploatare, deși în documente apăreau ca fiind uscați.

„Am fost ieri în Parcul Naţional Cheile Nerei. Acolo am descoperit zone în care erau marcaţi arbori perfect sănătoşi, perfect sănătoşi într-o comoară naţională spunându-se că, de fapt, acei arbori erau uscaţi. Ni se cerea, practic, să negăm realitatea. Arbori perfect sănătoşi marcaţi ca fiind uscaţi care au fost daţi în licitaţie să fie exploataţi”, a afirmat Diana Buzoianu duminică, într-o declaraţie susţinută la USR Caraş-Severin.

Fostul ministru susține că pentru exploatarea lemnului au fost organizate proceduri la care s-au înscris două firme, însă ambele ar fi controlate de persoane din aceeași familie. Mai mult, potrivit acesteia, administratorii societăților sunt rude prin alianță cu Alfred Simonis. De asemenea, aceasta susține că în urma licitației ar urma să fie exploatați aproximativ 2.000 de metri cubi de lemn.

„Cine câştigă din asta? Şi, bineînţeles, cum se putea mai frumos decât PSD? Primarul din Lăpuşnicu Mare pune în licitaţie publică să poată să fie tăiaţi aceşti arbori uscaţi care erau foarte sănătoşi. Se înscriu două firme, competiţie mare, câştigă una dintre ele. Aflăm după aia că cele două firme sunt una gestionată de tată şi alta gestionantă de fiu. Mare competiţie în Lăpuşnicu Mare, la Primăria condusă de PSD. Ne uităm şi care sunt firmele respective . Prima este gestionată de unchiul prin alianţă al domnului Alfred Simonis, a doua de vărul prin alianţă al domnului Alfred Simonis. Sigur, rudele prin alianţă nu sunt rudele personale, evident, dar nu putem să nu observăm cum de fapt toată această regiune are mare pus pe pea semnul PSD pe absolut toate problemele care există”, a adăugat Diana Buzoianu.

Editor : A.R.