Acuzații de extremism după o „cercetare academică” controversată a USR-PLUS: Cum v-ați simți dacă fiica s-ar căsători cu un membru PSD

USR-PLUS a lansat miercuri un sondaj de opinie în care întreba, printre altele, cum s-ar simți cei care răspundeau la întrebările din chestionar dacă fiul ori fiica s-ar căsători cu un membru sau simpatizant PSD sau PNL. Echipa de campanie a oprit sondajul de opinie și spune că era doar un proiect al unor cercetători din mediul academic. PNL și PSD au reacționat acuzând USR-PLUS de extremism.

„Cum v-ați simți dacă fiica/fiul dumneavoastră s-ar căsători cu cineva care este membru sau simpatizant PSD”, este una dintre întrebările sondajului de opinie, citat de Mediafax.

Aceeași solicitare se referă și la situația cu membrii sau simpatizanții PNL.

Ca variante de răspuns sunt trecute „deloc confortabil”, „nu prea confortabil”, „oarecum confortabil”, „foarte confortabil” și „nu știu/nu răspund”.

„Alegerile se apropie, însă la USR-PLUS facem mai mult decât să ne pregătim de alegeri. Ne pregătim și pentru ce urmează. Mai ales într-o perioadă atât de complicată precum cea de acum. În acest sens, am pornit un parteneriat cu doi cercetători în științe politice pentru o cercetare extinsă despre opiniile celor mai importanți oameni ai USR-PLUS, voi. Cercetarea este utilă atât pentru noi ca mișcare politică, cât și pentru cercetarea academică în sociologie politică”, se arăta în corpul mail-ului trimis de USR-PLUS.

Cele două formațiuni informau că studiul se va desfășura în mai multe etape.

„Vă vom trimite trei chestionare de completat, în diverse momente. Toate chestionarele sunt scurte și se pot parcurge în 8 până la 12 minute. Ce este important este să participați la cercetare cât mai curând posibil, pentru că nu vom putea primi răspunsuri decât pentru un interval de câteva zile. În primă instanță, doar de astăzi până înainte de alegerile de duminică. Cercetarea este complet anonimă și în acord cu cele mai înalte standarde etice și de confidențialitate. Nu vă vom cere date cu care puteți fi identificați personal și nu avem nevoie de astfel de date. În schimb, avem nevoie de un cod simplu și pe care îl puteți ține minte ușor, pentru a putea lega răspunsurile între ele, așa că vă vom cere ultimele câteva cifre din numărul de telefon pentru colectarea de date. După colectarea datelor și înainte de orice analiză, codul va fi șters și răspunsurile voastre nu vor avea niciun element de identificare”, transmiteau liderii USR-PLUS.

Echipa de campanie a oprit sondajul de opinie.

„E un proiect al unor cercetători din mediul academic, nu o cercetare internă. Dimineață, când am văzut chestionarul, am decis să îl oprim”, a declarat pentru Mediafax Liviu Iolu, responsabil pe comunicare al campaniei electorale USR-PLUS.

E-mailul a fost trimis de pe adresa oficial a formațiunii conduse de Dacian Cioloș, mai notează Mediafax.

USR-PLUS: „Alianța susține demersurile academice”

„Câteva precizări cu privire la chestionarul trimis astăzi către membrii și simpatizanții Alianței din București și Ilfov: Este vorba despre o cercetare academică a doi doctoranzi români, unul de la Institutul Universitar European din Florenta, celălalt la Universitatea McGill din Canada. Cei doi își propuseseră să măsoare distanțarea socială și polarizarea în politică.

Alianța susține demersurile academice, am făcut asta întotdeauna. Sondajul folosește scala Bogardus de măsurarea distanței sociale între diverse grupuri.

A fost elaborată în anii ’30 și este folosită intens în cercetarea socială peste tot în lume, inclusiv în România. CNCD și alte agenții guvernamentale, cercetători în științele sociale de la universități din România folosesc în mod curent această scală”, este comunicatul remis presei de cei de la USR-PLUS.

PNL: ”Este o atitudine stalinistă”. PSD: „Comportamente extremiste”

”Este fanatism politic. Este ca pe vremea triburilor medievale. Este o atitudine stalinistă. Îmi amintesc de Stalin și originea sănătoasă. Din păcate, nu este normal așa ceva”, a declarat vicepreședintele PNL, Florin Roman, pentru Digi24.ro.

”Acest tip de abordare demonstrează, încă o dată, că USRPLUS nu este în stare să guverneze România. Din moment ce împart românii în funcție de opțiunile lor politice, crezurile lor și valorile lor este clar că nu vor reuși să coaguleze societatea în jurul unor proiecte importante de țară, ci să o fractureze și mai mult”, se arată într-un comunicat al Biroului de presă al PSD.

„Românii vor respinge întotdeauna astfel de comportamente extremiste, în totală disonanță față de valorile europene fundamentale”, se mai arată în comunicat.

PNL cere retragerea de pe listele USR-PLUS a unui candidat care a fost în Noua Dreaptă

Pe fondul acestei controverse, Alianța USR-PLUS este acuzată că a pus pe listele pentru Parlament un fost membru al organizației de extremă dreapta „Noua Dreaptă”.

„PNL Iași solicită retragerea imediată de pe liste a candidatului Alianței USR-PLUS de pe locul 2 Senat, Cristian BEREA, lider al organizației neo-naziste, antisemite și neolegionare - „Noua Dreaptă". Conducerea Alianței-USR Plus trebuie să prezinte motivele pentru care acest extremist, cu funcție de conducere a unei organizații neonaziste, se află pe locul doi în lista candidaților pentru Senatul României”, se arată într-un comunicat al PNL.

Un articol din 2003 din presa locală îl prezintă pe Cristian Berea drept vicepreședintele organizației naționaliste Noua Dreaptă, care la acel moment se opunea cursurilor de engleză organizate de misionarii bisericii mormone în județ.

”Da, am fost în organizație, pentru că atunci era doar un ONG, nu partid. Organizația era compusă din mine și un prieten, ședințele noastre erau meciuri de biliard. Pe la 16 ani am ieșit din organizație și nu mai am nici o legătură. Am intrat pentru că aflasem că ajută bătrânii, le construiesc case, și pentru că organizau tabere”, a declarat Berea, pentru G4Media. El a spus că și-a înștiințat colegii din USR PLUS despre acest subiect și a respins ideologia Noi Drepte: ”nu mai am nimic de-a face cu ei, ideologia lor e total greșită și absurdă”.

