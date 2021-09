Acuzații de fraudă la alegerile pentru președintele USR PLUS. „Vorba lui Drulă: Barna-Ghinea, s-a terminat!”

Votul online pentru funcția de președinte al USR PLUS a fost reluat, joi, la prânz, după ce a fost suspendat, miercuri, în urma unor acuzații de fraudă. Acestea nu au încetat, însă, unul dintre cei trei candidați, Irineu Darău, susținând că în continuare votează membri ai partidului care nu au acest drept.

„În ciuda tuturor evidențelor, la prânz a fost relansat votul online pentru președinția USRPLUS.

Fac un APEL: dacă puteți vota deși nu ar trebui să aveți acest drept, fiți vă rog onești și nu vă exprimați votul. În plus, vă rog scrieți-mi în privat și voi colecta și documenta toate aceste cazuri. Regula (aprobată prin vot în Congres!) este foarte simplă: pot vota doar cei care aveau cotizația la zi atunci când a rămas definitivă fuziunea. Mai concret: pot vota doar cei care până în 15 mai își plătiseră cotizația inclusiv pe aprilie. Și o consecință foarte măsurabilă: cine nu a avut drept de vot în iunie la alegerile interne locale și județene nu poate avea nici acum!

În doar câteva minute, am fost notificat deja despre câteva cazuri concrete, cu oameni din 5 filiale diferite (!):

- om care nu a putut vota în iunie și poate vota acum

- oameni demisionați care pot vota acum

- mulți suspendați din 1-2 județe care apar în registrul electoral și pot vota, deși nu au dreptul

- om care are 2 (!) drepturi de vot, fiind înregistrat cu 2 adrese de mail diferite”, a anunțat Darău, joi, pe pagina sa de Facebook.

Acesta îi acuză pe Dan Barna și pe Cristian Ghinea pentru proasta gestionare a sistemului de vot: „Vorba lui Drulă: Barna-Ghinea, s-a terminat!. Rețineți că voi nu sunteți partidul și că de fiecare dată când călcați pe cap oameni și reguli nu faceți decât să ne compromiteți pe toți. Vrem și promitem competență și domnia legii. Dar mai întâi de toate trebuie să le asigurăm în interior, iar gașca voastră a promovat în responsabilități-cheie oameni incompetenți care nu aveau ce căuta acolo”

„Azi vede toată țara ce probleme avem pentru organizarea unui simplu vot intern, iar acesta e un prejudiciu uriaș pe care îl aduceți imaginii partidului. De la fuziune, ați avut la dispoziție 4 luni întregi să asigurați un registru electoral corect și complet pentru doar 50000 de oameni. Responsabilitatea voastră este totală, fiindcă voi controlați și Biroul Național și Secretariatul General și o parte bună din Comisia Electorală. Culegeți ceea ce ați semnat, fiindcă ați ajuns atât de rău încât pur și simplu nu mai aveți oameni care să lucreze bine și cu cap.

Ați preluat acest partid acuzând că ați găsit "contabilitate ținută la pungă". Ei bine, după 4 ani de domnie, ați lăsat multe subiecte fix "la pungă": nu doar contabilitatea și evidența membrilor (privind statusul și drepturile lor), ci și gestiunea resurselor umane, sprijinul pentru aleșii locali, comunicarea internă, comunicarea externă sau arbitrajul. Ați făcut asta în ciuda sumelor din subvenția primită de partid - bani publici care se dau exact pentru ca partidele să poată funcționa. Iar ceea ce ați pus voi pe picioare doar "funcționare" nu se poate numi.

Ne promiteți mereu "USRPLUS la guvernare". Nu ne veți duce acolo vreodată cu rost și nu putem schimba România cu asemenea tactici. Ați coborât destul brand-ul USRPLUS și prin ceea ce faceți cu procesul de vot riscați să ne doborâți de tot. Și totuși mai vreți încă 2-4 ani de putere, să vă desăvârșiți opera”, acuză candidatul la președinția USR PLUS.

Conducerea partidului a explicat, joi, într-un comunicat de presă, că erorile înregistrate în procesul de vot sunt cauzate de faptul că este un vot de mari dimensiuni - 48959 de membri USR PLUS vor putea vota electronic, și că „au apărut inerente erori de operare”.

Am plecat la drum cu analiza a două sisteme informatice pentru vot: Zeus și Simplyvoting.

O diferență aparent minoră a dus la restrângerea opțiunilor avute la dispoziție atunci când am descoperit situația expusă mai sus, după ce începuse votul. În platforma Zeus se pot scoate anumite adrese după începerea votului, în Simply Voting nu. Întrucât din motive de volum de votanți doar Simply Voting a oferit disponibilitatea de a ne furniza serviciul de voting, odată luată decizia de a folosi Simply Voting nu am mai avut opțiunea de a scoate din bază în timpul votului eventuale inerente cazuri de eroare”, explică liderii USR PLUS, care fac apel la membrii formațiunii „să dea exemplu că pot fi acel partid matur pe care îl așteaptă românii”

