Radu Miruță acuză PSD că ar fi „copiat” un proiect pe energie, depus în urmă cu patru ani la Parlament

Ministrul Apărării Radu Miruță acuză PSD că ar fi preluat un proiect legislativ inițiat de USR privind sectorul energetic. Ministrul și deputatul USR susține că proiectul a fost depus în anul 2022 și ar fi fost respins la acea vreme de majoritatea PSD-PNL din Parlament.

„Parlamentari ai PSD au ajuns să copieze proiectele depuse de USR în Parlament. Nu pot decât să mă bucur și chiar îi încurajez să o mai facă - este dovada clară că propunerile noastre sunt bune. Cât despre "plagiat", nu am nicio emoție: copia nu va fi niciodată mai bună decât originalul. În 2022, cand PSD-ul de atunci, la braț cu PNL-ul de atunci închideau surse de producere a energiei electrice pe carbune, am depus împreună cu Cristina Prună proiectul PL-x 121/2022, o lege simplă și de bun-simț: nu închizi o sursă de energie elctrică pe cărbune până nu pui altceva în loc. Era timp să facem lucrurile responsabil. Majoritatea PSD–PNL de atunci a tergiversat proiectul, parlamentarii lor au votat împotrivă, apoi l-au băgat la sertar”, susține Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, inițiativa ar fi fost ulterior preluată de PSD și reintrodusă în Parlament, în contextul protestelor din județul Gorj. Deputatul USR afirmă că forma actuală ar fi identică cu cea depusă inițial de partidul său și a precizat că USR va vota proiectul, „pentru că principiul este corect".

„Acum, cand oamenii au ieșit în stradă în Gorj, PSD a copiat proiectul USR, l-a băgat in Parlament și vor să pună pe ordinea de zi săptămâna aceasta copia lor, nu originalul nostru, chiar daca sunt identice. Foarte bine. USR îl va vota și pe al lor, pentru că principiul este corect și l-am susținut consecvent. Doar că acest principiu trebuia aplicat încă din 2022, de când am introdus acest proiect în Parlament”, a adăugat deputatul USR.

De asemenea, acesta susține că Ministerul Energiei ar fi adoptat recent o ordonanță de urgență care prevede închiderea unor capacități pe cărbune fără a pune alte surse în loc și punctează că decizia contrazice inițiativa legislativă aflată acum în Parlament.

„Ce nu spune însă PSD este esențial: Ministerul Energiei a semnat chiar săptămâna aceasta OUG 20/2026 care face exact opusul - decide închiderea cărbunelui fără să pună nimic în loc. Nicio asumare europeană nu interzice punerea înainte a altceva în schimb. Atât de "serioasă" este această abordare. Restul este doar o scenă de teatru politic”, a precizat Radu Miruță pe Facebook.

