Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”

Adrian Câciu a criticat dur pe Facebook decizia de eliminare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, prevăzută în pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare. Fostul ministru de Finanțe, dar și al Fondurilor Europene, spune că acest lucru este „total injust”, având în vedere că „pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor”.

„Când abordezi fiscal problemele României trebuie să nu uiți niciodată că, dacă tot spui că nu ai bani și taxezi săracii (CASS, TVA), nu poți să reduci sau să anulezi taxele pe bogați. Este total injust să elimini impozitul pe cifra de afaceri la multinaționale (era 1% din Cifra de Afaceri - un nimic, având în vedere că au afaceri de 250 miliarde euro anual) dar să pui CASS de 10% pe veniturile mamelor sau pe pensiile oamenilor” a scris Adrian Câciu pe Facebook.

„Am spus acest lucru în coaliție, am cerut ministrului Nazare să renunțe la idee, dar mi-a fost clar că deja se înțeleseseră cu multinaționalele (bogații, cum îi numesc eu)”, a mai scris Câciu.

„Ăsta e adevărul: au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”

„Mai mult. Au renuțat la un venit cert de 3,7 mld lei (atât au încasat din IMCA, în mod real în 2024) pentru nimic. Doar ca să le facă pe plac străinilor! Nu e corect! Nu e normal!”, a subliniat fostul ministru.

Social-democratul spune că PSD va depune amendamente la această lege, astfel încât impozitul pe cifra de afaceri să rămână în vigoare. De asemenea, Câciu anunță un amendament și pentru ca mamele să fie scutite de plata CASS.

Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, „o măsură necesară” în viziunea ministrului Nazare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că măsurile adoptate în pachetul al doilea vizează finanţele publice și „reuşesc să rezolve nişte probleme structurale” legate de modul în care se colectează banii publici, de modul în care sunt tratate firmele în insolvenţă, de modul în care sunt regândite eşalonările la nivelul ANAF, astfel încât să fie corecte, şi „rezolvă o plajă foarte mare de probleme”.

Alexandru Nazare a prezentat vineri o listă cu măsuri care vizează reducerea deficitului, consolidarea finanțelor publice și „sprijinirea mediului de business corect”.

Printre acestea se numără și „eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură necesară pentru relansarea investițiilor private”, dar contestată vehement de Adrian Câciu.

Ministrul Finanțelor subliniază că „Pachetul II de măsuri fiscale este un pas necesar spre echilibru şi responsabilitate”.

„Azi am adoptat în Guvern forma finală a Pachetului II de măsuri fiscal - bugetare, rezultat al unei dezbateri publice ample, pentru care le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat prin propuneri, observații sau critici constructive”, afirmă Nazare.

