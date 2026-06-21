Ciprian Ciucu a lansat un atac dur la adresa „sistemului”, la Congresul Extraordinar al PNL. Primarul Capitalei a acuzat că există centre de putere care pun presiune pe Partidul Național Liberal și influențează decizii majore, implicându-se inclusiv în alegeri. Liberalul a aruncat săgeți atât la adresa premierului desemnat, Adrian Veștea, despre ca a spus că „nu își aparține”, cât și la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că a făcut anti-campanie împotriva sa.

Primarul Capitalei a fost întâmpinat cu aplauze îndelungate, iar discursul său a stârnit reacții puternice în sală. El a subliniat faptul că PNL a devenit ținta unor atacuri, atunci când partidul a început să-și recapete independența politică, în timp ce PSD a rămas „la ordin”.

„E un Congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul, independența, iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil și trebuie iar să fie adus la ordin. PSD este deja la ordin”, a declarat Ciprian Ciucu.

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Ciucu: Sistemul pune presiune pe PNL

Ciprian Ciucu a declarat că de jumătate de an, PNL este sub asalt, iar în ultimele două luni, presiunile s-au intensificat.

„Din pacate, în țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. Nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră, nu toate partidele își aparțin. Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știi dacă există sau nu, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta în cel mai brutal mod cu putință”, a explicat acesta, făcând referire la dosarul penal deschis de DNA împotriva lui.

El a vorbit și despre implicarea „sistemului” în alegeri.

„Știți care este problema cu sistemul? Că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participat, participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite, alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Sistemul e etern în gradele și funcțiile lor, care rămân și după noi”, a spus Ciprian Ciucu.

Atacuri la tabăra Veștea și Nicușor Dan

Ciprian Ciucu a lansat și o serie de atacuri la adresa premierului desemnat, Adrian Veștea, dar și la adresa președintelui României, vorbind despre campania electorală făcută înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Nu pun USR-ul în sistem. M-am bătut cu AUR, m-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Pot să o spun liber, ne-au trădat, au băgat bani mulți în contracampania mea și până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea”, a spus primarul Capitalei.

El a declarat că liberalii care îl împing pe Adrian Veștea să fie premier au pregătit „operațiunea specială” privind dosarul său penal.

„Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un Guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i fac față și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.

Acesta și-a încheiat discursul punând, din nou, accentul pe deciziile „sistemului”.

„Nu vă lăsați descurajați, pentru că eu nu ma las descurajat. Aveți un obiectiv național în față și trebuie să vă bateți pentru el - să avem o țară liberă, o țară în care politicienii aleg să conteze și să ia deciziile, nu sistemul”, le-a transmis Ciucu liberalilor.

Editor : A.P.