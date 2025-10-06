Live TV

Acuzațiile oficiale aduse de procurori Dianei Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității europarlamentarei SOS România

Diana Șoșoacă sosește la Parchetul General într-o mulțime de sustinători, în București, 6 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Calin

Parchetul General a confirmat oficial că a pus-o sub urmărire penală pe Diana Șoșoacă pentru mai multe infracțiuni, printre care amintim lipsirea de libertate în mod ilegal (în scandalul cu jurnaliștii italieni) și propagandă extremistă. Procurorii cer Parchetului European să-i ridice imunitatea europarlamentarei SOS România.

„Informăm că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European”, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General.

Concret, Diana Șoșoacă este acuzată următoarele infracțiuni:

  • patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal;
  • patru infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamante pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, conceții sau docrtrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia;
  • ultraj;

„Menționăm că procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”, a mai transmis Parchetul General.

Diana Șoșoacă a fost prezentă luni, 6 octombrie, la audieri, după ce, în urmă cu două săptămâni, nu a răspuns unei citații trimise de procurori.

Șefa SOS a fost întâpinată de mai mulți susținători care s-au strâns în fața sediului Parchetului General, din centrul Capitalei.

„Sunt cel mai incomod om politic, spun adevărul, sunt singura anti-sistem (...) Abia aștept să ajung arestată, să vedem ce reportaje fac din pârnaie”, le-a transmis Diana Șoșoacă jurnaliștilor, la sosirea la audieri. 

Acuzațiile legate de lipsirea de libertate în mod ilegal are legătură cu scandalul din 2021, când Șoșoacă a fost acuzată de jurnaliști TV de la Rai Uno că i-a sechestrat în biroul ei, în timpul unui interviu. Detalii, aici

