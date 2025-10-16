Live TV

Adina Vălean a primit Ordinul de Merit al Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
ODAmaD00NDAmaGFzaD05NDMwZmQ3MzZkZTgzMTU2NjUyZWRlN2VkYzRmNDIzNA==.thumb
Foto: Adina Vălean, fost comisar european pentru Transporturi / Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Europarlamentarul Adina Vălean, fost comisar european pentru transporturi, a primit Ordinul de Merit al Ucrainei din partea lui Taras Kachka, vicepremierul pentru integrarea europeană şi nord-atlantică a Ucrainei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski. Vălean a iniţiat, în calitate de comisar european, Coridoarele Solidarităţii, rute logistice menite să menţină fluxurile comerciale ale Ucrainei şi să deschidă noi căi economice între Ucraina şi Uniunea Europeană.

„Europarlamentarul Adina Vălean, fost Comisar european pentru transporturi, a primit Ordinul de Merit al Ucrainei, gradul III, distincţie oferită de Taras Kachka, vicepremierul pentru integrarea europeană şi nord-atlantică a Ucrainei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski. Distincţia recunoaşte eforturile personale ale Adinei Vălean pentru sprijinirea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, precum şi pentru contribuţia sa decisivă la menţinerea conectivităţii economice a ţării în perioada de război”, conform unui comunicat transmis News.ro.

Din poziţia de Comisar european pentru transporturi, Adina Vălean a iniţiat Coridoarele Solidarităţii, rute logistice menite să menţină fluxurile comerciale ale Ucrainei şi să deschidă noi căi economice între Ucraina şi Uniunea Europeană.

„Aceste coridoare au devenit rapid un proiect de rezilienţă şi beneficii reciproce: ele au susţinut economia Ucrainei în condiţii de criză, dar au adus, în acelaşi timp, un impuls pozitiv economiilor statelor estice ale Uniunii, în special României. Portul Constanţa a devenit un nod logistic major al acestor rute, atrăgând investiţii şi un volum record de mărfuri, demonstrând cum solidaritatea se poate transforma în prosperitate comună”, se arată în comunicat.

„Coridoarele Solidarităţii au început ca o linie de salvare pentru economia Ucrainei, dar s-au transformat într-un pod de rezilienţă şi beneficii reciproce. Au ajutat Ucraina să reziste şi au permis Europei — în special statelor din est, precum România — să îşi consolideze poziţia economică. Fiecare kilometru de cale ferată, fiecare rută deschisă între noi este şi o rută a libertăţii, a prosperităţii şi a păcii”, a declarat Adina Vălean, în cadrul ceremoniei.

Ceremonia de acordare a Ordinului de Merit a avut loc la Bruxelles, cu ocazia inaugurării Brussels Ukraine House, o platformă permanentă de dialog şi cooperare menită să susţină redresarea Ucrainei şi integrarea sa în Uniunea Europeană. Noua instituţie îşi propune să promoveze schimburile strategice privind apărarea, agricultura, materiile prime, investiţiile, transformarea digitală şi producţia industrială.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
mana introduce card in atm, close up
3
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
bani-lei-1536x866
4
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
florentina ionita radu 3
Șefa Spitalului Militar Central, prima femeie-general din istoria...
A security officer shows the screening of a passenger's hand luggage containing two bottles with liquids at a security gantry at Zurich airport
SRI anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în...
telefon si inteligenta artificiala
Daniel David anunță un ghid pentru folosirea inteligenței artificiale...
Ultimele știri
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic. Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tancuri, ue
Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie
pizza, mancare aruncata la gunoi
Românii, campioni europeni la risipa alimentară. 2,5 milioane de tone de mâncare sunt aruncate la gunoi, anual, în țara noastră
Imagine din Letonia. Foto-X
Un rus care trăia în Letonia de 40 de ani, dar nu vorbea letona, a fost expulzat. Alți 800 de rezidenți, pe făraș
Defence ministers meet at NATO headquarters, in Brussels
Oficial NATO: Schimbul de informații atinge un nivel record în cadrul Alianței, pe fondul sprijinului crescut al SUA pentru Ucraina
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace economia rusă (France 24)
Partenerii noștri
Pe Roz
Behati Prinsloo, care a defilat pentru Victoria’s Secret, criticată dur de fani: „Nu am recunoscut-o!”...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Refuzul actului adiţional la muncă. Ce poate să îţi impună angajatorul?
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
George Copos a scos 20.000.000 € din buzunar: ”O moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” FOTO
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
De ce a murit Diane Keaton. Familia actriței a dezvăluit cauza decesului
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”