Adina Vălean a primit Ordinul de Merit al Ucrainei

Europarlamentarul Adina Vălean, fost comisar european pentru transporturi, a primit Ordinul de Merit al Ucrainei din partea lui Taras Kachka, vicepremierul pentru integrarea europeană şi nord-atlantică a Ucrainei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski. Vălean a iniţiat, în calitate de comisar european, Coridoarele Solidarităţii, rute logistice menite să menţină fluxurile comerciale ale Ucrainei şi să deschidă noi căi economice între Ucraina şi Uniunea Europeană.

„Europarlamentarul Adina Vălean, fost Comisar european pentru transporturi, a primit Ordinul de Merit al Ucrainei, gradul III, distincţie oferită de Taras Kachka, vicepremierul pentru integrarea europeană şi nord-atlantică a Ucrainei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski. Distincţia recunoaşte eforturile personale ale Adinei Vălean pentru sprijinirea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, precum şi pentru contribuţia sa decisivă la menţinerea conectivităţii economice a ţării în perioada de război”, conform unui comunicat transmis News.ro.

Din poziţia de Comisar european pentru transporturi, Adina Vălean a iniţiat Coridoarele Solidarităţii, rute logistice menite să menţină fluxurile comerciale ale Ucrainei şi să deschidă noi căi economice între Ucraina şi Uniunea Europeană.

„Aceste coridoare au devenit rapid un proiect de rezilienţă şi beneficii reciproce: ele au susţinut economia Ucrainei în condiţii de criză, dar au adus, în acelaşi timp, un impuls pozitiv economiilor statelor estice ale Uniunii, în special României. Portul Constanţa a devenit un nod logistic major al acestor rute, atrăgând investiţii şi un volum record de mărfuri, demonstrând cum solidaritatea se poate transforma în prosperitate comună”, se arată în comunicat.

„Coridoarele Solidarităţii au început ca o linie de salvare pentru economia Ucrainei, dar s-au transformat într-un pod de rezilienţă şi beneficii reciproce. Au ajutat Ucraina să reziste şi au permis Europei — în special statelor din est, precum România — să îşi consolideze poziţia economică. Fiecare kilometru de cale ferată, fiecare rută deschisă între noi este şi o rută a libertăţii, a prosperităţii şi a păcii”, a declarat Adina Vălean, în cadrul ceremoniei.

Ceremonia de acordare a Ordinului de Merit a avut loc la Bruxelles, cu ocazia inaugurării Brussels Ukraine House, o platformă permanentă de dialog şi cooperare menită să susţină redresarea Ucrainei şi integrarea sa în Uniunea Europeană. Noua instituţie îşi propune să promoveze schimburile strategice privind apărarea, agricultura, materiile prime, investiţiile, transformarea digitală şi producţia industrială.

Editor : C.L.B.