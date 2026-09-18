Live TV

Adolescentul acuzat de uciderea lui Mario Berinde, condamnat la 15 ani într-un centru de detenţie. Daune morale de peste 1 milion euro

Data publicării:
mario berinde
Mario Berinde Foto: Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Magistraţii Tribunalului Timiş au pronunţat, vineri, sentinţa în cazul crimei de la începutul acestui an, când Mario Berinde, un băiat de 15 ani, din Cenei, a fost ucis şi incendiat de alţi trei copii. Astfel, potrivit deciziei instanţei, unul dintre adolescenţii de 15 ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-un centru de detenţie, celălalt a primit măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni, în timp ce al treilea copil care a participat la omor nu răspunde penal, având sub 14 ani. Instanţa a acordat rudelor victimei daune morale de peste un milion de euro. Sentinţa Tribunalului Timiş nu este definitivă. 

Potrivit deciziei de vineri a Tribunalului Timiş, care nu este definitivă, unul dintre cei trei băieţi judecaţi pentru că l-au ucis şi incendiat pe Mario Berinde a fost condamnat la măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani, pentru omor calificat şi profanare de cadavre, perioadă din care se scade cea a reţinerii şi a arestării preventive începând cu 21 ianuarie şi până în prezent, transmite News.ro.

Instanţa menţine, în cazul acestuia, măsura arestului preventiv, pe o perioadă de 60 de zile. 

De asemenea, magistraţii i-au aplicat celuilalt adolescent de aceeaşi vârstă, măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, pentru profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului. Inculpatul este obligat ca pe durata executării măsurii educative să se supună controlului şi îndrumării Serviciului de Probaţiune Timiş şi să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională, care va fi stabilit de către reprezentanţii Serviciului de Probaţiune Timiş. Totodată, acesta este obligat să participe la un program special de consiliere psihologică şi are interdicţia de a se apropia de celălalt inculpat, de adolescentul care nu răspunde penal, precum şi de rudele victimei. 

Magistraţii îi atrag atenţia aceluiaşi inculpat asupra consecinţelor nerespectării cu rea credinţă a obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni pe parcursul măsurii educative, şi anume modificarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii educative cu o măsură mai severă. Instanţa constată că acesta a fost reţinut şi arestat preventiv din 21 ianuarie până la data de 18 septembrie 2026. 

În cazul adolescentului care va fi supravegheat şase luni, instanţa constată că a încetat de drept arestul preventiv. 

Potrivit instanţei, sentinţa este executorie în privinţa măsurilor preventive. 

De asemenea, magistraţii au dispus confiscarea de la adolescentul care va sta 15 ani într-un centru de detenţie a toporului folosit de acesta şi a brichetei cu care a fost incendiată victima. 

În cazul aceluiaşi condamnat, Tribunalul Timiş a hotărât ca acesta să plătească, în solidar cu părinţii săi, despăgubiri morale de peste un milion de euro, după cum urmează: pentru părinţii lui Mario Berinde, câte 300.000 de euro, surorii lui Mario 200.000 de euro, bunicilor acestuia câte 150.000 de euro, iar pentru doi unchi, o mătuşă şi un verişor, câte 10.000 de euro. 

Sentinţa de vineri Tribunalului Timiş nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel Timişoara. 

Cei doi adolescenţi de 15 ani acuzaţi că au ucis un alt băiat de aceeaşi vârstă cu lovituri de topor şi cuţit, apoi au încercat să îl incendieze, iar trupul neînsufleţit l-au îngropat în grădină, au fost reţinuţi în ianuarie 2026 şi ulterior arestaţi preventiv. Cel de-al treilea copil suspectat că a participat la crimă nu răspunde penal, având, la momentul crimei, 13 ani, deci sub vârsta legală de 14 ani de la care ar fi putut fi tras la răspundere. 

Surse din rândul anchetatorilor declarau, la vremea respectivă, că Mario Berinde ar fi fost ucis „din invidie”. 

Băiatul de 13 ani le-ar fi mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe Alin Mario Berinde pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că Mario i-ar fi terorizat, ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit de mai multe ori. 

Adolescenţii le-ar fi spus anchetatorilor că seara l-ar fi chemat pe băiat acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou, iar acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul, după care l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru. 

În martie 2026, cei doi adolescenţi de 15 ani au fost trimişi în judecată pentru omor calificat, profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului, iar cel de-al treilea băiat de 13 ani a fost dus într-un centru specializat. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
4
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
Digi Sport
FOTO Decizie total neașteptată: Romina Gingașu a șters tot ”cu buretele” și a lăsat doar ȘAPTE cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1135285198
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
barbat cu mainile incatusate la spate
Patru români ar fi ucis un conaţional în Danemarca şi ar fi încercat să scape de cadavru. Suspecții au fost prinși în România
Focuri de armă în Grecia, într-o zonă des frecventată de români. Trei oameni au fost răniți, unul este în stare gravă
Poliţişti trimişi în judecată pentru că nu au împiedicat uciderea unei tinere în faţa unei secţii din Atena
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Un subofiţer al ISU Neamț, în vârstă de 24 de ani, şi-a ucis iubita, apoi s-a sinucis
Prim-plan cu o femeie în vârstă încătușată.
Un pensionar de 81 de ani din Germania a fost condamnat pentru o crimă pe care a comis-o în urmă cu 32 de ani. Ce l-a dat de gol
Recomandările redacţiei
siegfried muresan profimedia
Ce a răspuns premierul desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a...
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Șansa României odată cu reconfigurarea forțelor SUA în Europa: C...
sigla PNL inquam george calin
Premier fără ambiții de partid: Mureșan explică de ce nu va participa...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch. „Să vedem în ce măsură...
Ultimele știri
Trump interzice accesul jurnaliştilor CNN, MSNOW şi Politico la Casa Albă. „Vor urma şi alte media care răspândesc informaţii false”
Europa, absentă din marea dezbatere privind siguranța IA. „Pur și simplu nu știm cum să modelăm viitorul tehnologiei”
Gimnastică artistică: Sabrina-Alexia Maneca-Voinea, trei victorii în finalele pe aparate la Naţionale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Fanatik.ro
Bucuria Dianei și lui Dan Șucu după primul gol al fiului Andrei pentru Rapid! Lacrimi de bucurie în loja din...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Emerllahu, transfer la FCSB: impresarul confirmă discuții informale cu Becali și MM Stoica
Adevărul
Supertunelul care spulberă, după 52 de ani, recordul Transfăgărășanului. Tunelul Holdea vede lumina din...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
Ce ascunde noua desemnare de premier. Analist: „Săptămâna viitoare avem testul suprem”
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...