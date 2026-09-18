Adolescentul acuzat de uciderea lui Mario Berinde, condamnat la 15 ani într-un centru de detenţie. Daune morale de peste 1 milion euro

Magistraţii Tribunalului Timiş au pronunţat, vineri, sentinţa în cazul crimei de la începutul acestui an, când Mario Berinde, un băiat de 15 ani, din Cenei, a fost ucis şi incendiat de alţi trei copii. Astfel, potrivit deciziei instanţei, unul dintre adolescenţii de 15 ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-un centru de detenţie, celălalt a primit măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni, în timp ce al treilea copil care a participat la omor nu răspunde penal, având sub 14 ani. Instanţa a acordat rudelor victimei daune morale de peste un milion de euro. Sentinţa Tribunalului Timiş nu este definitivă.

Potrivit deciziei de vineri a Tribunalului Timiş, care nu este definitivă, unul dintre cei trei băieţi judecaţi pentru că l-au ucis şi incendiat pe Mario Berinde a fost condamnat la măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă de 15 ani, pentru omor calificat şi profanare de cadavre, perioadă din care se scade cea a reţinerii şi a arestării preventive începând cu 21 ianuarie şi până în prezent, transmite News.ro.

Instanţa menţine, în cazul acestuia, măsura arestului preventiv, pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, magistraţii i-au aplicat celuilalt adolescent de aceeaşi vârstă, măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni, pentru profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului. Inculpatul este obligat ca pe durata executării măsurii educative să se supună controlului şi îndrumării Serviciului de Probaţiune Timiş şi să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională, care va fi stabilit de către reprezentanţii Serviciului de Probaţiune Timiş. Totodată, acesta este obligat să participe la un program special de consiliere psihologică şi are interdicţia de a se apropia de celălalt inculpat, de adolescentul care nu răspunde penal, precum şi de rudele victimei.

Magistraţii îi atrag atenţia aceluiaşi inculpat asupra consecinţelor nerespectării cu rea credinţă a obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni pe parcursul măsurii educative, şi anume modificarea, prelungirea sau înlocuirea măsurii educative cu o măsură mai severă. Instanţa constată că acesta a fost reţinut şi arestat preventiv din 21 ianuarie până la data de 18 septembrie 2026.

În cazul adolescentului care va fi supravegheat şase luni, instanţa constată că a încetat de drept arestul preventiv.

Potrivit instanţei, sentinţa este executorie în privinţa măsurilor preventive.

De asemenea, magistraţii au dispus confiscarea de la adolescentul care va sta 15 ani într-un centru de detenţie a toporului folosit de acesta şi a brichetei cu care a fost incendiată victima.

În cazul aceluiaşi condamnat, Tribunalul Timiş a hotărât ca acesta să plătească, în solidar cu părinţii săi, despăgubiri morale de peste un milion de euro, după cum urmează: pentru părinţii lui Mario Berinde, câte 300.000 de euro, surorii lui Mario 200.000 de euro, bunicilor acestuia câte 150.000 de euro, iar pentru doi unchi, o mătuşă şi un verişor, câte 10.000 de euro.

Sentinţa de vineri Tribunalului Timiş nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel Timişoara.

Cei doi adolescenţi de 15 ani acuzaţi că au ucis un alt băiat de aceeaşi vârstă cu lovituri de topor şi cuţit, apoi au încercat să îl incendieze, iar trupul neînsufleţit l-au îngropat în grădină, au fost reţinuţi în ianuarie 2026 şi ulterior arestaţi preventiv. Cel de-al treilea copil suspectat că a participat la crimă nu răspunde penal, având, la momentul crimei, 13 ani, deci sub vârsta legală de 14 ani de la care ar fi putut fi tras la răspundere.

Surse din rândul anchetatorilor declarau, la vremea respectivă, că Mario Berinde ar fi fost ucis „din invidie”.

Băiatul de 13 ani le-ar fi mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe Alin Mario Berinde pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că Mario i-ar fi terorizat, ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit de mai multe ori.

Adolescenţii le-ar fi spus anchetatorilor că seara l-ar fi chemat pe băiat acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou, iar acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul, după care l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru.

În martie 2026, cei doi adolescenţi de 15 ani au fost trimişi în judecată pentru omor calificat, profanare de cadavre şi favorizarea făptuitorului, iar cel de-al treilea băiat de 13 ani a fost dus într-un centru specializat.

Editor : A.C.