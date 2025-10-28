Adrian Câciu: Deficitul la 9 luni arată rău. Amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a scris, marți, pe Facebook, că deficitul bugetar după primele 9 luni „arată rău”. Deputatul avertizează că „în deficit sunt cheltuielile amânate la plată dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB”. „Din păcate amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune”, mai notează acesta

„Deficitul la 9 luni arată rău! Cheltuielile primare nete au creștere nominală de peste 4% an la an iar ținta asumată în fața Comisiei este de 2,8%.

Ce nu vedeți în deficit sunt cheltuielile amânate la plată dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB (atenție că astea se pun pe ESA, nu mai fugiți după fenta cu deficitul cash)!

Veniturile fiscale nu arată grozav, chiar subperformează. În special TVA-ul (mult sub inflație) și accizele. Nici la contribuții sociale nu e altfel.

Pe partea de cheltuieli cel mai mare derapaj este la dobânzi iar 80% din diferența nominală an la an este dată de plata în avans a dobânzilor pentru preschimbarea de titluri.

Este o cheltuială inutilă, circa 10 miliarde lei, care, chiar dacă este în afara cheltuielilor primare nete, este producătoare de cost de finanțare crescut.

Sper să nu se ajungă ca guvernul să se împrumute pentru a plăti dobânzile, pentru că ar fi chiar nepermis de grav!

Investițiile arată deplorabil. Doar 55% din programatul anual a fost realizat în primele 9 luni! Din cauza amânărilor pe plata facturilor! Pentru a cosmetiza deficitul.

Din păcate amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune.

Apopos de deficit și suspendare de fonduri: la câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării. 7 miliarde euro deja pierdute în acest an. Suntem la o lună distanță să mai pierdem 900 milioane euro (sume rotunjite). Un total de 7,9 miliarde euro. Două autostrăzi!

Nu reformele sau lipsa lor au produs ce vă spun. Ci modul în care se face administrarea executivă curentă a țării”, arată mesajul lui Câciu.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, asupra nivelului ridicat al deficitului bugetar al României, care a ajuns anul trecut la 9,3% din PIB, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. Oficialul european a cerut Guvernului să continue reformele și să mențină disciplina fiscală pentru a evita sancțiuni și pierderea fondurilor europene.

