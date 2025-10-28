Live TV

Adrian Câciu: Deficitul la 9 luni arată rău. Amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a scris, marți, pe Facebook, că deficitul bugetar după primele 9 luni „arată rău”. Deputatul avertizează că „în deficit sunt cheltuielile amânate la plată dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB”. „Din păcate amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune”, mai notează acesta

„Deficitul la 9 luni arată rău! Cheltuielile primare nete au creștere nominală de peste 4% an la an iar ținta asumată în fața Comisiei este de 2,8%.

Ce nu vedeți în deficit sunt cheltuielile amânate la plată dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB (atenție că astea se pun pe ESA, nu mai fugiți după fenta cu deficitul cash)!

Veniturile fiscale nu arată grozav, chiar subperformează. În special TVA-ul (mult sub inflație) și accizele. Nici la contribuții sociale nu e altfel.

Pe partea de cheltuieli cel mai mare derapaj este la dobânzi iar 80% din diferența nominală an la an este dată de plata în avans a dobânzilor pentru preschimbarea de titluri.

Este o cheltuială inutilă, circa 10 miliarde lei, care, chiar dacă este în afara cheltuielilor primare nete, este producătoare de cost de finanțare crescut.

Sper să nu se ajungă ca guvernul să se împrumute pentru a plăti dobânzile, pentru că ar fi chiar nepermis de grav!

Investițiile arată deplorabil. Doar 55% din programatul anual a fost realizat în primele 9 luni! Din cauza amânărilor pe plata facturilor! Pentru a cosmetiza deficitul.

Din păcate amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare si posibilă recesiune.

Apopos de deficit și suspendare de fonduri: la câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării. 7 miliarde euro deja pierdute în acest an. Suntem la o lună distanță să mai pierdem 900 milioane euro (sume rotunjite). Un total de 7,9 miliarde euro. Două autostrăzi!

Nu reformele sau lipsa lor au produs ce vă spun. Ci modul în care se face administrarea executivă curentă a țării”, arată mesajul lui Câciu.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, asupra nivelului ridicat al deficitului bugetar al României, care a ajuns anul trecut la 9,3% din PIB, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. Oficialul european a cerut Guvernului să continue reformele și să mențină disciplina fiscală pentru a evita sancțiuni și pierderea fondurilor europene.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carrefour
1
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
ilie bolojan in studioul digi24
2
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
3
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
Ștefania Szabo
5
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost...
nicusor valdis
Nicușor Dan, după discuțiile cu Valdis Dombrovskis: „România, ferm...
stefania szabo la o conferinta de presa
Ultimele imagini cu Ştefania Szabo. Cu o zi înainte să moară în...
Sistem garanție-returnare
Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Pentru ce alte...
Ultimele știri
Cea mai puternică furtună a anului: uraganul Melissa vine cu rafale de 300 km/h în Jamaica. O treime din țară este deja în beznă
Kelemen Hunor răspunde acuzațiilor CSM privind pensiile magistraților: E normal să existe consultări. Nu m-am referit la CCR
Nicușor Dan, despre alegerile anulate: 100%, partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Impas în Coaliție privind pensiile magistraților. PSD spune că Bolojan trebuie să le explice singur românilor dacă reforma pică (surse)
primarul George Cristea din iasi
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027”
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre Sorin Grindeanu
sorin grindeanu face declaratii
PSD continuă să acuze Guvernul Bolojan, din care face parte, de „lipsă de empatie”. Grindeanu: „Nu poți să ai doar politici seci”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...