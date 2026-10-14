Adrian Câciu: „Primele trei luni vor fi grele”. Social-democratul spune ce fel de guvernare își va asuma PSD

Adrian Câciu a expus pe o rețea socială motivele pentru care PSD a decis să intre la guvernare în cabinetul Luca Niculescu. Acesta spune că partidul a ales să nu lase România în criză, dar și că „primele trei luni vor fi grele”. De asemenea, spune social-democratul, „intrăm la guvernare cu condiții clare, termene ferme până la 1 noiembrie, 15 noiembrie și 1 decembrie, și cu obiective concrete”.

„Lipsa unui guvern cu puteri depline avea un singur rezultat: faliment național. Criza economică și socială este resimțită de toți românii. Noi am ales să nu lăsăm România în acest impas, pentru că nota de plată a inacțiunii era de cel puțin 60 de miliarde de lei, adică 3% din PIB, plus riscul a încă peste 50.000 de concedieri”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Social-democratul subliniază că acest lucru nu va fi simplu, și că „primele trei luni vor fi grele”.

„Intrăm la guvernare cu condiții clare, termene ferme până la 1 noiembrie, 15 noiembrie și 1 decembrie, și cu obiective concrete: indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, fără taxe noi în 2027. Ne asumăm răspunderea pentru o guvernare care pune economia și oamenii înaintea oricărui calcul politic”, a adăugat Câciu.

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Editor : Liviu Cojan