Adrian Câciu (PSD), după creşterea preţului la carburanţi: Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba, vor trebui demişi

Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, joi, după majorarea preţului la combustibili, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că dacă şeful Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu şi ANPC nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi, el arătând că preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5 lei.

„Dacă preţul la combustibil, şi văd că nimeni nu face nimic să intre în specula din piaţă, astăzi aveţi 1,2 miliarde în plus la TVA. Dacă creşte în continuare, veţi avea 10 miliarde de lei în plus din TVA”, a spus fostul ministru de Finanţe, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că şeful Consiliului Concurenţei, care ar trebui să se ocupe de preţurile la combustibil din piaţă, este pus de pe vremea lui Traian Băsescu şi este de dreapta. „De combustibili se ocupă Ministerul Economiei. Văd că tace cu o eleganţă ieşită din comun”, a spus Câciu şi despre ministrul USR de la economie, Irineu Darău.

„Dacă Chiriţoiu şi ANPC-ul nu-şi fac treaba în următoarea săptămână, vor trebui demişi, asta-i părerea mea. (..) Nu este posibil, nu este permis ce se întâmplă, e speculă şi ar trebui să se intervină clar pe această piată. Vă spune un om care a trăit această perioadă, a trăit acest moment, eu am avut 9,4 la pompă, combustibilul. Ţineţi minte noaptea în care toată lumea s-a dus să îşi cumpere benzina şi motorină? I-am pus pe toţi pe jar în momentul acela şi i-am prins pe toţi cum speculau (..) şi au scăzut preţul la 8,5 atunci, când a venit războiul din Ucraina”, a arătat Adrian Câciu, potrivit News.ro.

El a menţionat că, dacă nu se face, acel TVA se duce undeva şi ar trebui să se ducă la persoanele vulnerabile sau în educaţie, unde avem un buget scăzut.

Fostul ministru de Finanţe a anunţat că săptămâna viitoare o să facă nişte interpelări la miniştri, la Consiliul Concurenţei, având informaţiile din piaţă şi ştiind exact ce s-a întâmplat cu preţul.

„Preţul nu ar trebui să mai fie mai mare, la pompă, de 8 lei, cu tot cu TVA, şi e deja 8,5”, a completat el.

