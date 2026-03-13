Live TV

Video Adrian Câciu, reclamat la CNCD după ce i-a spus unui deputat UDMR că nu știe ce înseamnă să fii român. USR: „Să nu tolerăm xenofobia”

Data actualizării: Data publicării:
Deputatul USR Iulian Lorincz a depus sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva deputatului PSD Adrian Câciu, pe care îl acuză de „derapaje inacceptabile” în şedinţa de miercuri a Comisiei pentru politică externă. Social-democratul a avut mai multe replici acide la adresa unui parlamentar UDMR, căruia i-a transmis că nu înțelege ce înseamnă să fii român.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a transmis Iulian Lorincz. 

Deputatul USR susține că, din acest motiv, a depus sesizare la CNCD împotriva deputatului PSD Adrian Câciu:

„România este o ţară construită şi de minorităţi. Este o ţară în care milioane de cetăţeni trăiesc în Diaspora şi cer respect în alte state. Nu putem cere respect pentru români în Europa dacă tolerăm xenofobia acasă. Mai ales într-un moment în care vedem tot mai des discursuri care împart oamenii în «români adevăraţi» şi «ceilalţi».”

Audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu, în Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor s-a lăsat cu scandal, miercuri. Întâlnirea nici nu a început bine, că mai mulți membri ai comisiei au început să se certe. Motivul: lipsa unui vot privind durata ședinței la care participa Țoiu. Unii aleși l-au acuzat pe președintele comisiei că ar dori anularea întâlnirii, iar totul s-a terminat cu un derapaj xenofob al deputatului PSD Adrian Câciu la adresa președintelui de la UDMR, Hajdu Gabor.

„Nu înțelegeți ce înseamnă să fii român”, i-a transmis Adrian Câciu reprezentantului UDMR. 

