Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența”

Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu, spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca, în martie, aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România, potrivit News.ro.

Fostul ministru Adrian Câciu a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News câte dintre măsurile propuse de PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică cu care Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

„Vă dau o veste bună, toate sunt preluate şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR. Azi am avut o întâlnire, nu dau foarte multe detalii, aşa am convenit, dar pachetul acesta nu conţine doar propunerile PSD, vor fi şi propuneri care au venit de la ceilalţi colegi. Am format un grup tehnic pe acest lucru, dar este o condiţie la care a rămas totuşi să o ducem la decizia politică. Şi o să vi se pară puţin mai aiuritor: ce decizie politică? E clar că trebuie cât mai repede acest pachet de relansare. Aceste măsuri care vin acum în februarie, când va fi pachetul împreună cu administraţia, vor trebui să fie implementate cât mai aproape de finalul semestrului I, ca ele să aibă un efect”, a spus fostul ministru de Finanţe.

„Timpul nu ne aşteaptă. Viteza de implementare va face diferenţa între a avea sau nu o problemă în 2026 pe buget”, a mai spus el.

Adrian Câciu a menţionat că sunt elemente pentru companiile mari, pentru companiile mici şi mijlocii, iar noutatea este „o componentă şi pentru partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România”.

„Degeaba avem noi resurse naturale, pentru că la noi procesarea resurselor naturale este cvasiinexistentă. Şi ne mirăm că ne pleacă, inclusiv aurul, orice metal, neprelucrat, brut, ca rocă, şi e prelucrat undeva lângă noi, în altă ţară, iar la noi vine ca produs finit şi e folosit în industrie. De ce să nu facem prelucrarea noi în ţară?”, a comentat el.

Potrivit lui Câciu, decizia trebuie luată neapărat la finalul lunii ianuarie.

„Avem legea la începutul lunii februarie, iar undeva, în luna martie, deja aş vrea să vedem, nu cred că cineva din coaliţie spune nu, că măsurile astea sunt în implementare”, a spus deputatul PSD. Potrivit lui Adrian Câciu, sunt şi măsuri care vor putea fi implementate imediat ce apare temeiul legal. „Evident, temeiul legal suprem va fi legea bugetului, care să prevadă şi finanţarea”, a adăugat social-democratul.

Editor : Ș.A.