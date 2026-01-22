Live TV

Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența”

Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Fostul ministru de Finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu, spune că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR, în urma discuţiilor care au avut loc joi, în cadrul grupului tehnic de lucru. El a menţionat că viteza de implementare va face diferenţa şi ar vrea ca, în martie, aceste măsuri să fie deja în implementare. Câciu a mai spus că în pachet va exista şi o componentă pe partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România, potrivit News.ro.

Fostul ministru Adrian Câciu a fost întrebat în emisiunea România Politică de la Prima News câte dintre măsurile propuse de PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică cu care Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

„Vă dau o veste bună, toate sunt preluate şi sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR. Azi am avut o întâlnire, nu dau foarte multe detalii, aşa am convenit, dar pachetul acesta nu conţine doar propunerile PSD, vor fi şi propuneri care au venit de la ceilalţi colegi. Am format un grup tehnic pe acest lucru, dar este o condiţie la care a rămas totuşi să o ducem la decizia politică. Şi o să vi se pară puţin mai aiuritor: ce decizie politică? E clar că trebuie cât mai repede acest pachet de relansare. Aceste măsuri care vin acum în februarie, când va fi pachetul împreună cu administraţia, vor trebui să fie implementate cât mai aproape de finalul semestrului I, ca ele să aibă un efect”, a spus fostul ministru de Finanţe.

„Timpul nu ne aşteaptă. Viteza de implementare va face diferenţa între a avea sau nu o problemă în 2026 pe buget”, a mai spus el.

Adrian Câciu a menţionat că sunt elemente pentru companiile mari, pentru companiile mici şi mijlocii, iar noutatea este „o componentă şi pentru partea de prelucrare, unde suferă cel mai mult România”.

„Degeaba avem noi resurse naturale, pentru că la noi procesarea resurselor naturale este cvasiinexistentă. Şi ne mirăm că ne pleacă, inclusiv aurul, orice metal, neprelucrat, brut, ca rocă, şi e prelucrat undeva lângă noi, în altă ţară, iar la noi vine ca produs finit şi e folosit în industrie. De ce să nu facem prelucrarea noi în ţară?”, a comentat el.

Potrivit lui Câciu, decizia trebuie luată neapărat la finalul lunii ianuarie.

„Avem legea la începutul lunii februarie, iar undeva, în luna martie, deja aş vrea să vedem, nu cred că cineva din coaliţie spune nu, că măsurile astea sunt în implementare”, a spus deputatul PSD. Potrivit lui Adrian Câciu, sunt şi măsuri care vor putea fi implementate imediat ce apare temeiul legal. „Evident, temeiul legal suprem va fi legea bugetului, care să prevadă şi finanţarea”, a adăugat social-democratul.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Oameni pe strada in Bucuresti
2
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
3
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Președintele rus Vladimir Putin.
4
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Donald Trump dublu
5
Marele divorț de la Davos: aliații Statelor Unite trasează o linie roșie împotriva...
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Combinatul siderurgic Liberty Galaț
Plata parţială a salariilor de la combinatul siderurgic din Galaţi, analizată de Guvern în negocierile pentru Planul de reorganizare
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul își menține intenția de a-și angaja răspunderea asupra reformei administrației pe 29 ianuarie
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
raluca turcan
Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare”
Moscow skyline
Companiile străine părăsesc Rusia pe măsură ce Moscova extinde confiscările de active
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile...
zelenski davos
Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune...
donald trump nicusor dan presidency ro
Armand Goșu: România, sub presiuni legate de Consiliul pentru Pace al...
friedrich merz
Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”...
Ultimele știri
Franța cumpără drone kamikaze cu rază lungă de acţiune
„Scoatem pixul şi hârtiile din spitale”. Alexandru Rogobete pune în consultare publică strategia de digitalizare
Irineu Darău, ministrul Economiei: Cel mai mare test al coaliţiei este să treacă bugetul acestui an. Atacurile inutile trebuie oprite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Câtă apă se pierde dintr-un robinet care picură într-un interval de 24 de ore. Cât de mult îți poate crește...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu...
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat