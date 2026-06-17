Adrian Câciu, val de ironii la adresa PNL, USR și UDMR: „Niște iele care vor să pară zâne”. Ce spune despre alegeri anticipate

Adrian Câciu, fostul ministru de Finanțe PSD, a lansat miercuri un atac ironic la adresa PNL, USR și UDMR, pe care le numește „iele care vor să pară zâne”, și spune că, dacă „prin absurd” Guvernul Veștea nu va trece, se se organizeze alegeri anticipate.

„Zânele! Pardon, ielele care vor să pară zâne! Așa sunt toți bolojeniștii aceștia din ultimele zile, indiferent că fac parte din partidul care a fost pe locul 3 la alegeri, pe locul 4 sau pe locul 5! Niște iele care vor să pară zâne! Dansează frumos pe ecrane dar lasă în urma lor pământul pârjolit! Iele! Iele care fac pe fetele mari in politică deși sunt deja în pargul celui de-al treilea măritiș! Nu realizează ca sfidează democrația, că violeaza efectiv vointa a 70% dintre români, acum se văd și guvernând împreună, USR-PNL si UDMR cu un guvern minoritar!

Iele, cum spuneam! Care se dau zâne! Care nu vor cu PSD dar vor sa fie votate de PSD! Care nu vor cu AUR dar, daca i-ar vota, ar fi bun si AUR-ul. Asa cum e bun când îsi trec proiectele de legi! Poporul român este bun pentru aceste iele doar când se lasă violat politic, democratic, de minoritari! Niște zâne, ce să mai!”, a scris Adrian Câciu miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

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El mai afirmă că ne aflăm în situația de dinaintea moțiunii de cenzură, când cele trei partide spuneau că Guvernul Bolojan nu va pica, și aduce în discuție alegerile anticipate, în cazul în care Guvernul Veștea nu va fi votat în Parlament.

„Hai să vorbim și de situatia la zi: Suntem fix ca în perioada de dinaintea moțiunii de cenzura! Dar, fix la fel! Bolojeniștii, zânele astea, ielele de fapt, ne anunțau, peste tot, ca nu trece moțiunea, că nu sunt voturi, ca ne fac ei, minoritarii sau ele, zânele, ielele, de fapt! Tot corul de propagandisti, trompete politice, iele, zâne din acestea, a urlat zile în șir că nu sunt voturi, gata, uite ca nu sunteti în stare să treceti motiunea! Vuietul ielelor s-a auzit pâna în noapte de dinaintea motiunii!

Apoi, a doua zi, chițăiau! Iele, care se doreau zâne, scânceau! Iar moțiunea a trecut cu 281 de voturi! Ielele, care nu stiu să piarda, au urlat: prăpăd, dezastru! Erau în faza de negare! Acum au prins iar glas și dansează! Cam așa suntem și acum! Eu zic că merită să scâncească din nou! Iar daca, prin absurd, guvernul Veștea nu trece, hai să mergem la popor! Ar fi un semn că s-a terminat cu violul asupra democratiei și asupra votului românilor! Nu știu câte iele din acestea ar mai intra în Parlament! Niște zâne! Pardon, iele!”, a mai scris Adrian Câciu.

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Editor : B.P.