Adrian Cozma (PNL) îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Degeaba plafonăm prețuri și limităm concurența, dacă pierdem locuri de muncă

alimente de bază
Cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanţul de distribuţie, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanţ, este de maximum 5% faţă de preţul de achiziţie.

Deputatul PNL Adrian Cozma acuză PSD că „nu au niciun plan economic concret, doar pancarte”. Liberalul a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „degeaba vom plafona prețuri și vom limita concurență, dacă vom pierde locuri de muncă și vom asista la retragerea de capital”, după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu este de acord cu intenția Coaliției de a elimina plafonul de prețuri la alimentele de bază începând cu 1 octombrie. De asemenea, deputatul mai afirmă că nu cunoaște discuțiile din Coaliție pe acest subiect și că în conducerea PNL nu s-a discutat această măsură.

„PSD vinde sloganuri de tip Nordis. Nu au niciun plan economic concret, doar pancarte. Înțeleg că au alegeri interne în interiorul PSD. Totuși, până la urmă ar trebui să fie mult mai responsabili față de situația economică a României. Noi suntem în situația în care trebuie să salvăm locurile de muncă din sectorul privat, să convingem investitorii că avem o economie stabilă și predictibilă, capabilă să-și respecte angajamentele financiare. Degeaba vom plafona prețuri și vom limita concurență, dacă vom pierde locuri de muncă și vom asista la retragerea de capital.  

Ar trebui să ne uităm un pic în trecut unde a funcționat această plafonare, pentru că singura țară din Europa unde au fost plafonate prețurile a fost Ungaria. Și în Ungaria este un dezastru economic în momentul de față. 

Ciolacu s-a bătut cu cărămida că le plafonează și au crescut toate. De aia PSD, când vorbește de plafonare, minte pe toată lumea. Domnul Grindeanu era atunci în guvern. De ce l-ar crede cineva acum? Dacă tot în guvern a fost și acea soluție n-a funcționat. Vedem unde au ajuns prețurile. Când ceri plafonare, înseamnă că habar n-ai de economie”, a afirmat Adrian Cozma. 

Deputatul PNL susține că nu a văzut nicio discuție pe tema aceasta în Coaliție. 

„Eu nu particip la Coaliție, dar nici în interiorul PNL deocamdată noi n-am dezbătut asta în Birou Politic Național. Că vor fi discuții sau e o campanie de PR a PSD, asta nu știu. 

Să crezi că consumul se menține ridicat cum vrei tu să crești PIB-ul, arată o crasă lipsă de cunoștințe economice. PSD nu și-a schimbat cei care îi meditează în astfel de situatii. Sfătuitorii sunt aceiași pe care i-au avut și domnul Dragnea, și domnul Ciolacu. Atunci când intervii pe piață lucrurile sunt cu totul diferit și nu vom avea rezultatele pe care ni le dorim acuma.  

Să vii să spui într-o zi că vrei să schimbi anumite reglementări din pachetul unu-doi, în condițiile în care tu ai stat la masă în ședințele de coaliție, în ședința de guvern, (...) să vii să să spui că tu nu ești de acord cu anumite măsuri, asta nu prezintă credibilitate. Trebuie să fim serioși, noi am recunoscut, PNL, suntem vinovați oarecum pentru situația în care suntem și de aceea ne asumăm acest rol de a scoate România din această din această încurcătură și să stabilizăm lucrurile”, mai susține Cozma. 

Acesta subliniază că plafonarea, intervenția în piață, „niciodată nu a rezolvat problema”. „Asta va face să crească inflația, să dispară anumite produse”. 

„Noi trebuie să le dăm românilor o perspectivă. E un efort în acest an și anul viitor, după care lucrurile se pot relaxa dacă vom ieși din această situație. 

Noi în ultimii ani am trăit într-o minciună continuă. Am am crezut că putem consuma bani pe care nu-i avem, am crezut că putem crește pensii din bani pe care nu-i avem. Am crezut că putem face mai multe investiții decât ne poate permite bugetul și fondurile care ne-au fost puse la dispoziție de către Europa”, afirmă Adrian Cozma. 

Politicianul susține că soluția este „să oferim producătorilor noștri români posibilități a-și vinde produsele, să echilibrăm balanța comercială, să nu mai importăm 85% carne de porc din ceea ce consumăm, să nu mai importăm lapte în proporție de 80% din exterior și să cumpărăm laptele românesc de la fermierii noștri”. 

„Pot să mă uit spre ministerele pe care le-a condus PSD și nu sunt foarte fericit dacă fac o analiză și cred că nici românii, inclusiv Ministerul Agriculturii, unde de 5 ani PSD conduce și politici concrete n-am văzut. AIFR-ul, acolo de unde trebuiau să vină fondurile, este efectiv blocat în momentul de față, fără măsuri concrete din fonduri europene, fără să stimulăm producția autohtonă, pentru că de aici ne vin toate problemele. Dacă noi plafonăm alimente care le importăm, n-am făcut mare lucru. Noi trebuie să găsim soluții ca să produc ai noștri mai ieftini și noi cumpărătorii finali, să cumpărăm mai ieftin produse din magazin”, argumentează Cozma.

Plafonarea prețului alimentelor de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, când expiră, au precizat vineri surse guvernamentale pentru Digi24.ro. 

